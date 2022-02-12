Канада призупиняє роботу посольства у Києві й відправляє дипломатів у Львів

Канада вирішила тимчасово призупинити роботу свого посольства у Києві. Втім, її дипломатична присутність в Україні продовжуватиметься й надалі.

Відповідне повідомлення з'явилося на сайті канадського уряду ввечері 12 лютого. Там процитували заяву Мелані Жолі, міністерки закордонних справ країни.

Читайте також Тривожних новин про вторгнення Росії більшає: як заспокоїтися і вимкнути режим "паніка"​

Дипломатів відправлять у Львів

Жолі пояснила, що доведеться тимчасово припинити роботу посольства Канади у Києві. Таке рішення ухвалили з огляду на подальше погіршення безпекової ситуації, спричинене нарощуванням російських військ біля кордонів України. "Ми перенесемо нашу діяльність у тимчасовий офіс у Львові", – уточнила вона.

Саме у Львові надаватимуть послуги для громадян Канади. Втім, лише за попереднім записом. "Проте наші можливості з надання консульської допомоги можуть стати дедалі більш обмеженими", – попередили у відомстві.

Канадців просять покинути Україну

Міністерка закордонних справ підкреслила, що пріоритетом канадської влади, як і завжди, є забезпечення безпеки усіх громадян. Раніше вона закликала "усіх канадців в Україні підготуватися, щоб негайно покинути Україну".

Канадцям слід уникати поїздок в Україну. Ми закликаємо тих, хто зараз перебуває в Україні, виїхати зараз, – наголосила знову Жолі.

Вона запевнила, що роботу посольства у Києві неодмінно відновлять, як тільки ситуація в України дозволить забезпечити належне надання послуг та гарантувати безпеку дипломатів.

Зеленський поговорив з Трюдо

Наприкінці січня Канада відкликала частину дипломатів з України. Тоді уточнили, що мовиться про другорядних працівників посольства.

Цього ж дня, 12 лютого, український президент провів телефонну розмову з канадським прем'єром Джастіном Трюдо. Зеленський підкреслив, що ця держава та її народ є потужними союзниками України.

"Вдячний за прихильність до дипломатичного тиску на Росію, підтвердження пакету макрофінансової допомоги й продовження й розширення місії UNIFIER", – написав він у телеграмі.

Дипломатів США також переводять до Львова

Американських дипломатів також відправляють до Львова, втім конкретної кількості у США наразі не називали з міркувань безпеки. Консульських послуг у посольстві в Києві тимчасово не надаватимуть. При цьому, у Львові не планують створювати аналог тимчасового посольства або подібну установу. У Держдепі пояснили, що це буде щось схоже до виїзної роботи дипломатів у будь-яке українське місто.

Низка країн попросили громадян покинути Україну: дивіться відео