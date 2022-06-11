Канада стала першою державою, яка спрямувала гроші на адмінрахунок України в МВФ

Про це розповів Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні. Президент подякував уряду Канади за таке рішення.

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Крім того, Зеленський повідомив, що напередодні наша держава отримала 1,5 мільярда доларів США:

мільярд – від Світового Банку,

ще 500 мільйонів – від Великої Британії.

Це пряма бюджетна підтримка. За словами президента, Україна використає ці гроші для оплати праці в бюджетному секторі.

Підтримка від Канади: останні новини

Ще наприкінці травня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Канада надасть нам майже 800 мільйонів доларів. Це велика сума, оскільки держава вже виділяла Україні близько 400 мільйонів доларів.

8 червня Канада оголосила про нові санкції проти Росії. Ввели заборону на експорт 28 послуг, які потрібні для функціонування нафтової, газової та хімічної промисловості. Це охоплює технічні, управлінські, бухгалтерські та рекламні послуги.

Країна запровадила і персональні антиросійські санкції. У перелік потрапили 22 громадяни держави-агресорки. Серед них – колишня гімнастка та депутатка Аліна Кабаєва, яка, ймовірно, може бути коханкою Путіна. Також у санкційному списку опинились високопосадовці російських фінансових установ, члени їхніх сімей та ключові фінансові установи та банки.

Також Канада підтримує українських біженців. Наші громадяни, які вимушено виїхали туди через війну, зможуть претендувати на урядову фінансову допомогу, яка становитиме 3 тисячі доларів.

Оборонна підтримка теж є. Наприклад, Канада закупила Україні 20 тисяч артилерійських снарядів до подарованих гаубиць M777.

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Адміністративний рахунок МВФ створили у квітні. Він призначений для переказу донорських ресурсів у вигляді грантів та позик на допомогу Україні. Це важлива підтримка нашої держави у час війни, яка допомагає стабілізувати економіку.