Канада цьогоріч виділить Україні 1,5 мільярда доларів: частину ми вже отримали

Під час спільної пресконференції Джастіна Трюдо і Володимира Зеленського, президент України озвучив, яку допомогу отримуватиме наша країна. Так, щорічно Канада виділятиме 1,5 мільярда доларів.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що відповідне рішення ухвалили сьогодні, 8 травня. Також він додав, що частину суми наша держава уже отримала, передає 24 канал.

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Гроші – також зброя

Володимир Зеленський зауважив, що з 1,5 мільярда доларів Україні вже надали третину, себто 0,5 мільярда. Президент також підкреслив, що фінансова підтримка настільки ж важлива зараз, як і надання зброї або іншого необхідного устаткування.

Гроші – це також зброя. Канада сьогодні ухвалила рішення виділити 1,5 мільярда на рік і 0,5 мільярда ми вже отримали. Це сильна допомога. Канада друга після США щодо обсягу допомоги,

– сказав він.

Водночас Володимир Зеленський продовжує прохати про надання зброї. Він підкреслив, що Україна потребує важкого озброєння, яке б допомогло не лише боронити країну від російських військових, а й вибивати їх з нашої землі.

Президент України зауважив, що знає, які країни володіють відповідною зброєю. Ба більше, зі слів Володимира Зеленського, нею не користуються, адже в цих державах панує мир. Відтак, її могли б передати нам, адже ми цього гостро потребуємо.

Україна продовжує вимагати безвізу з Канадою

Володимир Зеленський також наголосив на тому, що не припинить обговорювати питання безвізового режиму з Канадою. Президент України зазначив, що воно зараз на часі. Крім того, він нагадав про те, що між нашими державами не просто хороші, а й справді особливі відносини. А скасування віз для громадян України ще позитивніше б на це вплинули.

Зеленський і Трюдо дали спільну пресконференцію: дивіться відео

Джастін Трюдо 8 травня відвідав Україну: що відомо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у неділю, 8 травня, відвідав Україну. Під час офіційного візиту він завітав до Ірпеня, поруйнованого російськими військовими. Про це вдень очільник міської ради Олександр Маркушин.

Джастін Трюдо самостійно захотів побачити наслідки звірств, які в Україні чинили російські загарбники. Тому він не просто так обрав Ірпінь, який лише місяць тому вдалося звільнити від окупації. Прем'єр-міністр Канади вражений побаченим. А найбільше його шокувало те, що військові країни-агресорки били саме по цивільних об'єктах. І це при тому, що вони постійно наголошують на тому, що атакують винятково військові.

Після цього Джастін Трюдо зустрівся з Володимиром Зеленським. Політики дали спільну пресконференцію. Під час неї прем'єр-міністр Канади і президент України обговорили питання, які стосуються співпраці обох держав.

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