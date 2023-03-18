Канада відправила в Україну броньовані машини Bergepanzer 3

Канада передасть Україні чергову партію військової допомоги. Мовиться, зокрема і про бронемашини, які вже вантажать на борт українського літака Ан-124 "Руслан".

Деталі розповіла міністерка оборони Канади Аніта Ананд у своєму твітері.

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Вона повідомила про відправлення чергової партії військової допомоги Україні. Також Ананд опублікувала відео, на якому видно завантаження бронемашини на борт українського вантажного літака Ан-124 "Руслан".

Більше канадської військової допомоги вже на шляху до України. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно,

– написала Ананд.

Міністр не вказала назву бронемашини, але судячи з відео, це Bergepanzer 3 німецько-нідерландського виробництва на базі танка Leopard 2.

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Яку допомогу отримає Україна найближчим часом

Канада продовжує допомагати Україні протистояти російській агресії, зокрема, підтримує ЗСУ озброєнням. Очікується, що в Оттаві найближчим часом ухвалять рішення щодо передачі нашій державі дронів та розширять програму вишколу бойових медиків.

Цього тижня Канада оголосила, що надасть Україні близько 8000 боєприпасів калібру 155 міліметрів, а також 12 зенітних ракет із запасів канадських Збройних Сил для підтримки систем протиповітряної оборони.

Оттава також передасть Києву понад 1800 навчальних боєприпасів для 105-мм танків для підтримки передання Данією, Німеччиною й Нідерландами танків Leopard 1.

Bergepanzer 3 належить до групи машин бойової підтримки і може використовуватися для доставки бійців на поле бою, евакуації поранених, розчищення перешкод та інших завдань.