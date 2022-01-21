Канада вирішила надати України багатомільйонну допомогу

Володимир Зеленський заявив, що Канада схвалила рішення надати Україні фінансову допомогу. За його словами, мовиться про 120 мільйонів доларів.

Президент зазначив, що канадська держава вкотре продемонструвала відданість духу особливого партнерства між країнами. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережах 21 січня.

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Вітаю рішення Канади виділити 120 мільйонів доларів на допомогу Україні. Сильна Україна є запорукою безпеки Європи,

– наголосив глава держави.

Канада обіцяє Україні озброєння

Канадська міністерка закордонних справ Мелані Жолі на брифінгу з Дмитром Кулебою поінформувала про надання Україні озброєння. З її слів, мовиться про військове обладнання.

Політикиня пообіцяла, що рішення щодо цього ухвалить уряд. Своєю чергою очільник МЗС України розповів, що розмова із його колегою з Канади підтвердила, що країни:

виступають єдиним дипломатичним фронтом;

разом мобілізують міжнародну підтримку України у складній ситуації.

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Нещодавно США надали Україні 200 мільйонів доларів і летальне озброєння.



Текст публікації Володимира Зеленського:

Вітаю рішення Канади виділити 120 мільйонів доларів на допомогу Україні. Сильна Україна є запорукою безпеки Європи. Канада вкотре демонструє відданість духу особливого партнерства між нашими країнами.