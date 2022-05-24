Канада закупила Україні 20 тисяч артилерійських снарядів до подарованих гаубиць M777

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що Канада надсилає Україні 20 тисяч артилерійських снарядів до гаубиць M777. Країна відправить нашій армії військової допомоги на 100 мільйонів доларів.

Очільник ОП подякував Канаді за зброю. "Ці подарунки полетять по російській армії та допоможуть викинути її з України", – наголосив Єрмак.

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Зазначимо, що Канада закупила ці артилерійські снаряди стандарту НАТО для України, щоб підтримати її у захисті від вторгнення Росії. Про це заявила міністерка оборони Аніта Ананд, пише CBC.

За її словами, 155-міліметрові снаряди відправлять не з військового арсеналу Канади, вони були придбані для безоплатної передачі України. Їх надішлють разом з новими гаубицями М-777, які Канада подарувала Україні.

Не можна допустити, щоб повномасштабне, незаконне вторгнення Путіна в Україну було успішним, і воно таким не буде,

– сказала Ананд.

На боєприпаси витратили приблизно за 98 мільйонів канадських доларів (76,3 мільйона доларів) і незабаром їх мають доставити в Україну.

Міністерка додала, що завдяки військовій, економічній та гуманітарній допомозі Канада й надалі підтримуватиме Україну.

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