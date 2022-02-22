Канада засуджує укази Путіна про відправку військ до України, – Трюдо

Канада офіційно відкидає та засуджує укази президента Росії Володимира Путіна про відправку збройних сил в Україну. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Нагадаємо, Путін 21 лютого вирішив визнати "незалежність" псевдоформувань проросійських бойовиків на окупованій частині українського Донбасу. Причому навіть не вказав в указі про "межі" цього визнання.

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Канада засудила Росію

"Канада рішуче засуджує визнання Росією так званих "незалежних держав" в Україні", – написав глава уряду Канади Джастін Трюдо у твітері.

Це грубе порушення суверенітету України та міжнародного права. Канада підтримує Україну та відповідно запровадить економічні санкції,

– додав він.

І тим більше канадці "відкидають та засуджують російські укази про відправлення збройних сил в Україну".

Ми завжди підтримуємо суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України. Канада та її союзники захищатимуть демократію та волю українців,

– підсумував Трюдо.

Володимир Путін вирішив визнати окуповану частину українського Донбасу "незалежною"

Увечері 21 лютого президент Росії Володимир Путін виступив із цинічною заявою про "створену Леніним" Україну. Також він підписав указ про визнання незалежності псевдореспублік на окупованому Донбасі.

Таке рішення Кремля вже викликало шквал критики з боку міжнародної спільноти. Президент України Володимир Зеленський підготував звернення до українців із цього приводу.

Як на рішення Кремля відреагували в РНБО: дивіться відео