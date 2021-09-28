Кандидат у канцлери Шольц заговорив англійською з пресою: чому це здивувало Німеччину
Джерело:Politico
Олаф Шольц, який претендує на посаду канцлера Німеччини, шокував німецькі ЗМІ. На пресконференції він відповів на запитання англійською мовою.
Соціал-демократ погодився виконати прохання журналіста відповісти англійською. Це трапилось у понеділок, 27 вересня.
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Кандидат у канцлери Німеччини здивував пресу своєю англійською
Шольц відповів іноземною мовою, коли кореспондент британського каналу Channel 4 TV попросив відповісти на запитання англійською. Журналіст поцікавився, як довго можуть тривати переговори щодо коаліції і про можливу відправку німецьких водіїв вантажівок до Великої Британії.
"Ми дуже багато працювали, щоб переконати британців не залишати Євросоюз", – відповів Шольц.
Далі ще один британський журналіст, зазначив: "Поки ми говоримо англійською, чи можу я поставити ще одне питання".
Це німецька пресконференція, будь ласка,
– англійською пожартував кандидат у канцлери.
Згодом німецький журналіст сказав, що "для різноманітності хотів би поставити запитання німецькою мовою".Зверніть увагу! У 2009 році тодішній лідер "вільних демократів" Гідо Вестервелле відмовився відповідати на питання англійською кореспонденту BBC. Він сказав: "Ми тут у Німеччині". Через це в інтернеті почали глузувати й говорити щодо готовності Вестервелле бути главою МЗС країни.
Тож готовність Шольца публічно говорити англійською мовою контрастувала з бажанням деяких інших високопоставлених німецьких політиків.
Німецька преса вражена
Щоденна газета Tagesspiegel написала заголовок до топового матеріалу: "Шольц дивує пресконференцією англійською мовою".
Видання Rheinische Post також додало новину в топ та написало: "Перша пресконференція англійською мовою" показала – Шольц "репетирує" на посаді канцлера.
Коротко про вибори до німецького Бундестагу
- Вибори у Німеччині пройшли 26 вересня. Попередньо відомо, що перемогу здобула Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), набравши 25,7% голосів. На другому місці – Християнсько-демократичний союз (CDU) – 18,9%.
- 27 вересня соціал-демократи вже заявили, що почнуть процес домовленостей про тристоронній альянс.
- Зокрема кандидат на посаду канцлера та лідер СДПН Олаф Шольц розповів, що він прагне створити коаліцію з "Зеленими" та ліберальними "Вільними демократами" (ВДП).
- До речі, партія Ангели Меркель Християнсько-демократичний союз не втрачає надії створити свою коаліцію. Відомо, що соціал-демократи відмовляються об'єднуватися із партією Меркель.