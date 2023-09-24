"Не в наших інтересах": кандидат у президенти США проти вступу України в НАТО
Джерело:Bloomberg
Кандидат на майбутніх виборах у США Рон Десантіс заявив, що членство України в НАТО не є в інтересах безпеки Сполучених Штатів. Це нібито викличе лише більше зобов'язань зі сторони країни.
Важливо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не сумнівається, що Україна буде в НАТО. Він стверджував, що важливо більше не дозволити Росії ставити під загрозу безпеку в Європі.
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Десантіс проти України в Альянсі
Рон Десантіс виступив проти членства України у НАТО. Наразі Десантіс є чинним губернатором південного штату Флорида, однак він повідомив, що буде кандидатом на майбутніх президентських виборах у США від республіканців. Він є головним конкурентом Дональда Трампа.
Політик переконує, нібито вступ України в Альянс є невигідним для США. Це викличе лише зобов'язання, а натомість країна нічого не отримає.
Я не думаю, що членство в НАТО є в наших інтересах. Все, що це дасть, більше зобов’язань для нас. Тож якщо нам додається більше зобов’язань, які вигоди ми отримуємо натомість?
– цікавиться Десантіс.
Згодом він додав, що США не мають давати Україні "чистий чек" Україні, якщо вона не використовує важелі впливу, щоб закінчити конфлікт.
Україна та НАТО: що відомо
- У липні генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Україна вступить до НАТО без Плану дії щодо членства. Країна отримає запрошення, коли погодяться усі країни-члени. Однак це станеться не раніше закінчення війни.
- Президент Литви сподівається, що саміт НАТО у Вашингтоні 2024 року дасть "зелене світло" членству України в Північноатлантичному альянсі. Очільник країни очікує на співпрацю з Польщею у цьому питанні.
- Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина переконана, що Україна буде готова до вступу в ЄС за два роки, а до членства в НАТО – ще раніше. Після перемоги Альянс захоче мати у себе країну з однією з найсильніших армій, яка буде гарантом безпеки для Європи.