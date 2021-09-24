Кандидати в міністри можуть поїхати на зустріч "слуг народу" зі Зеленським
Джерело:Інтерфакс-Україна
Незабаром "слуга народу" проведе у Трускавці зібрання за участю нардепів, представників уряду та президента. На цю зустріч також можуть поїхати потенційні кандидати у міністри.
В Україні вже давно говорять про кадрові зміни у Кабміні. Заступниця голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук повідомила, що кандидатів у міністри можуть запросити на зустріч політсили.
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Претенденти на міністрів можуть поїхати у Трускавець
Потенційні кандидати на посади деяких міністрів, ймовірно, зможуть бути присутніми на виїзному засіданні фракції "Слуга народу" за участю президента України Володимира Зеленського,
– зазначила Кравчук.
Це засідання планують провести у Трускавці, що на Львівщині, наприкінці наступного тижня.
Заступниця глави фракції також уточнила, що депутати самостійно оплачуватимуть проїзд до місця події та проживання в готелі.Довідка. Раніше глава "слуг" Олександр Корнієнко повідомив, що їхня парламентська фракція проведе збори в Трускавці, на яких запросять керівників Офісу генпрокурора і СБУ, а також представників Кабміну, та президента Володимира Зеленського.
Відставки в уряді: хто можу втратити крісло
- Нардеп від "Слуги народу" Олег Дунда на початку вересня заявив, що у жовтні у відставку піде весь уряд разом з прем'єром Денисом Шмигалем.
- Його слова одразу почали спростовувати інші нардепи з фракції. Зокрема, Кравчук тоді пояснила, що це "його особиста думка".
- Водночас "слуга" Марина Бардіна сподівається, що навесні у відставку відправлять міністра оборони Андрія Тарана.
- Також ЗМІ писали й про ймовірну відставку міністра юстиції Дениса Малюськи. Він відповідав, що такого прохання не отримував, а інформація у соцмережах – справжній "шлак".
- Під питанням і робота голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Про його відставку заговорили через законопроєкт про олігархів.