Кандидати в міністри можуть поїхати на зустріч "слуг народу" зі Зеленським

Незабаром "слуга народу" проведе у Трускавці зібрання за участю нардепів, представників уряду та президента. На цю зустріч також можуть поїхати потенційні кандидати у міністри.

В Україні вже давно говорять про кадрові зміни у Кабміні. Заступниця голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук повідомила, що кандидатів у міністри можуть запросити на зустріч політсили.

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Претенденти на міністрів можуть поїхати у Трускавець

Потенційні кандидати на посади деяких міністрів, ймовірно, зможуть бути присутніми на виїзному засіданні фракції "Слуга народу" за участю президента України Володимира Зеленського,

– зазначила Кравчук.

Це засідання планують провести у Трускавці, що на Львівщині, наприкінці наступного тижня.

Заступниця глави фракції також уточнила, що депутати самостійно оплачуватимуть проїзд до місця події та проживання в готелі.

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