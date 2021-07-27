Кандидатка у канцлери Німеччини вибачилась за слово "негр" в інтерв'ю

Анналена Бербок вжила слова "негр", коли називала приклади расизму в інтерв'ю. Згодом кандидатка у канцлери Німеччини вибачилася за свої слова.

"Це було помилкою", – Бербок

Політикиня давала інтерв'ю Головній раді євреїв Німеччини. Розмова стосувалася проблеми антисемітизму та расизму.

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Під час інтерв'ю Бербок переказувала історію про реальний інцидент у школі: дитина відмовилась виконувати завдання, у якому використовували образливе слово на позначення темношкірих людей.

Кандидатка на виборах наголосила, що знає про расистське походження слова та що воно є образливим.

На жаль, під час запису інтерв'ю я процитувала слово, емоційно описуючи цей обурливий інцидент, і відтак вжила його сама. Це було помилкою, і я шкодую про це,

– сказала політикиня.

До речі, у відеозаписі це слово заглушили.

Що відомо про Анналену Бербок Політикиня є кандидаткою на виборах канцлера Німеччини



Головна передвиборча обіцянка – забезпечити зміну політичного курсу Берліна. Політикиня є кандидаткою на виборах канцлера Німеччини від партії "Союз-90/Зелені". Вона відома своїм негативним ставленням до російського газопроводу "Північний потік-2". Бербок наголошує, що трубу використовуватимуть для ізоляції України.Головна передвиборча обіцянка – забезпечити зміну політичного курсу Берліна.