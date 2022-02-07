Кандидатка в президенти Франції заговорила російською: хоче будувати з Москвою мир

Валері Пекресс, яка є кандидаткою у президенти Франції, заговорила російською мовою. Вона закликала Росію відмовитися від війни з Україною.

Відповідну заяву політикиня зробила в ефірі телебачення. Пекресс балотується у президенти Франції від "Республіканців".

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Пекресс заговорила російською мовою

Я хочу сказати гордому російському народу, що ми маємо разом будувати мир у Європі. Почати війну з Україною було б жахливою помилкою,

– сказала вона російською.

Після цього вона повторила свої слова вже французькою мовою.

Нагадаємо, Пекресс є кандидаткою у президенти Франції. Вибори глави держави там пройдуть у квітні 2022 року.

Звернення Пекресс до росіян російською мовою: дивіться відео

Валері Пекресс: що про неї відомо

Джерело: Вікіпедія

Пекресс працювала радницею колишнього президента Франції Жака Ширака. Вона очолювала французьке Міністерство освіти й науки за Ніколя Саркозі. Крім того, політикиня обіймала посаду міністерки бюджету та державних рахунків в уряді експрем'єр-міністра Франсуа Фійона.

Від 2015 року Пекресс є президенткою ради регіону Іль-де-Франс від партії "Республіканці".