Кандидату у президенти погрожувала жителька Львівщини

Одному з кандидатів у президенти України погрожувала жителька Львівської області. Поліція вже встановила особу 26-річної зловмисниці.

Жінка надсилала погрози з телефону свого батька. Свої дії пояснила тим, що підтримує іншого кандидата на головну посаду в країні.

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За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження. При цьому правоохоронці не вказали імені кандидата у президенту, якому надходили погрози.