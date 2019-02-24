Кандидату у президенти погрожувала жителька Львівщини
Одному з кандидатів у президенти України погрожувала жителька Львівської області. Поліція вже встановила особу 26-річної зловмисниці.
Жінка надсилала погрози з телефону свого батька. Свої дії пояснила тим, що підтримує іншого кандидата на головну посаду в країні.
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За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження. При цьому правоохоронці не вказали імені кандидата у президенту, якому надходили погрози.
Джерело: 24 канал
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