Капітан армії оборони Ізраїлю у захваті від ЗСУ: назвав три причини успіху
Українська армія успішно відвойовує окуповані території. Вся справа у виборі вдалої тактики та несподіваних військових рішеннях.
Про це в ефірі 24 каналу розповів капітан армії оборони Ізраїлю у відставці Григорій Тамар. За його словами Росія програє Україні у всіх стратегічних аспектах.
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Три принципи успіху
Тамар переконаний, що успіх ЗСУ полягає у трьох принципах:
- накопичення резервів і ресурсів на певному відрізку фронту для того, щоб в правильний момент використати їх для досягнення максимальних зусиль;
- координація та взаємозв’язок між різними типами військ і підрозділами;
- забезпечення військових усім необхідним: від продуктів харчування та медикаментів до палива й озброєння.
Військовий підкреслює, що за останні 8 років в українській армії відбулася справжня революція.
Цей військовий конфлікт показує, що в Україні всі три аспекти поставлені на дуже високому рівні. Водночас вони є ахіллесовою п’ятою для армії Росії. Вони нічого з цього не вміють,
– прокоментував Тамар.
Григорій Тамар відзначив успіх тактики ЗСУ: дивитись відео
Тамар похвалив тактику ЗСУ
Тамар звернув увагу, що Генштаб ЗСУ на чолі із Валерієм Залужним обирає найнеочікуваніші для Росії напрямки наступальних дій. А коли ці напрямки не мали ефекту несподіванки, як в Херсоні, командування армії обирало зовсім не прогнозовані інструменти досягнення цілей.
Наприклад, вони не проводили біля Херсону лобові зіткнення, які б неодмінно призвели до великих жертв. А порушивши лінії комунікації, виснажували російські угрупування до стану небоєздатності,
– додає Тамар.
Нестандартний підхід, вибір неочікуваних тактичних прийомів, вибір неочікуваних напрямків для контрнаступальних дій – завдяки цьому, на думку Тамара, українська армія зараз має значні переваги.
Військовий переконаний, що і в майбутньому ми побачимо дуже цікаві тактично-військові кроки, які неодмінно призведуть до переможних результатів.
Про успіхи українського контрнаступу: детальніше
- Українські військові вражають казарми, склади з боєкомплектами та скупчення техніки окупаційного війська в Районі Кремінної. На Сватівсько-Кремінському напрямку окупаційні війська Росії перебувають у глухій обороні.
- Російські окупанти не можуть завезти на Кінбурнську косу ні додаткову техніку, ні особовий склад для підсилення підрозділів. Усі заїзди контролюють ЗСУ.
- Українська армія не припиняє звільняти територію клаптик за клаптиком. А з наближенням заморозків українські захисники зможуть скористатися кліматичними змінами на свою користь.