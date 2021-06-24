Вперше підійшли так близько, – капітан "Дефендера" про інцидент у Чорному морі

Капітан британського есмінця "Дефендер" Вінсент Оуен розповів деталі про "обстріл" з боку російських кораблів у Чорному морі. Він заявив, що постріли міг зробити корабель берегової охорони.

За словами Оуена, есмінець був поза досяжністю для російських знарядь і йшов швидше.

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Цікаво, що раніше британське Міноборони спростувало стрілянину по курсу свого судна

Я вперше так близько підійшов до російського судна за свою 21-річну кар'єру. Я підозрюю, що стрілянина велася з одного з кораблів берегової охорони,

– розповів Оуен.

Капітан зазначив, що британський есмінець відчував себе впевнено, адже використовували своє право на мирний прохід суден через міжнародні води по визнаному морському маршруту.

"Ми були поза досяжністю їх знарядь, оскільки ми йшли зі швидкістю 30 вузлів проти їх 21", – пояснив він.

У цьому контексті Оуен підкреслив, що зближення на 100 – 200 ярдів (90 – 180 метрів – 24 канал) небезпечно і суперечить правилам мореплавання.

Королева Єлизавета ІІ надіслала повідомлення екіпажу корабля, в якому побажала їм безпечної подорожі.

Очікується, що британські чиновники обговорять цей інцидент із союзниками НАТО, щоб домовитись про скоординовану відповідь на майбутню російську агресію.

"Обстріл" есмінця Британії у Чорному морі: головне

23 червня у Міноборони Росії заявили, що нібито обстріляли британський есмінець "Дефендер", який брав участь у спільних українсько-британських навчаннях.

У Кремлі наголосили, що "вікрили вогонь" через те, що Британія зайшла у "територіальні води" Росії. У Міноборони Британії заперечили обстріл і наголосили, що британський корабель рухався територіальними водами України відповідно до міжнародного права.

Згодом очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що інцидент у Чорному морі – наочний доказ української позиції, натомість Росія вкотре продемонструвала свою провокативну політику