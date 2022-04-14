Капітан ЗСУ Підлісний присвятив своїм побратимам пісню "Ніч перед боєм": потужне відео
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Капітан Збройних Сил України Петро Підлісний разом із цивільними співаками із міста Кам'янець-Подільський, виконав пісню "Ніч перед боєм".
Як повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України, пісню та кліп військовослужбовець присвятив своїм побратимам.
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Сам Підлісний зазначив, що на створення кліпу його надихнули успіхи українського війська у війні з Росією. Генштаб додає, що ролик – частина патріотично-мистецької акції.
Кліп створено в рамках Всеукраїнської патріотично-мистецької акції "Час обрав нас" з метою об'єднання зусиль складових Сил оборони України та громадянського суспільства,
– йдеться у повідомленні.
В мережі позитивно оцінили пісню Підлісного та побажали нашим військам якомога швидшої перемоги.
Капітан ЗСУ Підлісний присвятив своїм побратимам пісню "Ніч перед боєм":
До речі, в Україні хочуть заборонити російську музику на радіо та телебаченні. Обмеження пропонують ввести до закінчення війни.