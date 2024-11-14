Він був "мозком": який матиме ефект ліквідація у Криму воєнного злочинця Транковського

В Севастополі було ліквідовано капітана першого рангу Чорноморського флоту Росії Валєрія Транковського. Він був причетний до здійснення атак на територію України, зокрема, ракетами "Калібр". Тому його усунення є суттєвим ударом по ворогу.

Таку думку висловив 24 Каналу генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зазначивши, що Транковський був начальником штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів Чорноморського флоту Росії. На його думку, іноді замінити керівника штабу важче, ніж командира.

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Удар по морально-політичному стану росіян

Маломуж пояснив, що такі люди як Транковський є активними учасниками терактів, і згідно з законодавствами будь-якої країни, терористи мають бути покарані їхніми ж засобами.

Цей капітан першого рангу є організатором терористичних атак не тільки по Львову, Вінниці, Одесі та інших містах, – він системно спрямовував ракетоносії на всі мирні території України.

Він свідомо знищував мирне населення, здійснюючи акти геноциду і порушуючи всі норми міжнародного права. Тому в період війни ми маємо право і це наш обов'язок нейтралізовувати таких осіб,

– наголосив генерал армії.

Водночас це, на його думку, потужний удар по морально-політичному стану росіян. Новий керівник, який прийде на місце Транковського, як і інші російські військові, знатимуть, що будуть покарані в період війни фізично, а після війни на них чекають судові процеси.

"Це буде дуже впливати на готовність проведення терористичних атак і перспективу їх залишення у тих чи інших регіонах. Зокрема, на особовий склад та офіцерів, яким надають наказ завдавати таких ударів. Багато хто з них буде тікати", – припустив він.

Важливо. Валєрій Транковський є воєнним злочинцем, який віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільних об'єктах в Україні. За його наказом, зокрема, була атакована ракетами "Калібр" Вінниця у липні 2022 року. Внаслідок обстрілу загинуло 29 мирних жителів. Він також неодноразово обстрілював Одесу, Львів та інші мирні міста, що призвело до загибелі цивільних.

Що відомо про бригаду, яку очолював Транковський

Він, як зауважив Маломуж, був начальником штабу, а це не командир – він обіймає вищу на один щабель посаду. Це його перший заступник, який координує всі питання, організовує заходи з підготовки завдання ударів і проведення операцій.

Ця бригада – стратегічного і тактичного рівня має приблизно 20 катерів, які є носіями ракет "Калібр", і ракет нижчого штибу – тактичного рівня. Також до складу бригади входять приблизно до 10 кораблів забезпечення.

Це одна з одиниць, яка є дуже чутливою. Транковський надавав прямі вказівки, а штаб розробляв. Він був "мозком", який потужно підірвали, так само як і потенційно кадрову складову цієї бригади,

– резюмував Микола Маломуж.

Нагадаємо, що 13 листопада у Севастополі вибухнула автівка, в якій перебував начальник штабу 41-ї бригади ракетних кораблів і катерів Чорноморського флоту Росії Валерій Транковський. Внаслідок вибуху він загинув, зазнавши поранення не сумісні з життям.

Пізніше російські сайти повідомили, що за Транковським стежили близько тижня. В автівку, в якій він підірвався, було закладено саморобний вибуховий пристрій, приведений в дію дистанційно. За інформацію джерел 24 Каналу, ліквідація Транковського – успішна спецоперація СБУ.