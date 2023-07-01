Є два варіанти: Жданов припустив, чи можлива капітуляція Росії

Капітуляція Росії наразі та за теперішніх обставин виглядає неймовірною. Однак гіпотетично можуть скластися ситуації, коли країна-агресорка буде вимушена припинити війну проти України.

Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. Він припустив 2 варіанти розвитку події.

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Перший варіант: повна ізоляція Росії

Жданов припустив, що раптом хтось з політичного оточення Владіміра Путіна зможе до нього достукатись та довести йому: якщо хочеш залишитись при владі, потрібно виводити війська з України й зберігати боєздатність російської армії.

Якщо Путін зробить це, тоді Росія продовжить обстрілювати ракетами територію України. І тоді це буде ізраїльський варіант вирішення військово конфлікту. Тоді жодних розмов про капітуляцію та переговори не буде,

– наголосив військовий експерт.

Але при цьому Путіну доведеться утримати ситуацію всередині Росії. Адже росіяни мають погодитись на умови, що країна-агресорка буде перебувати за залізним завісою і в повній ізоляції від світу.

За таких обставин, ніхто у світі не буде мати справи з Росією і всі будуть дистанціюватися від неї. Навіть Китай навряд чи підтримуватиме з нею контакти. Адже Пекін не готовий сьогодні псувати стосунки зі Сполученими Штатами.

Хоча, звичайно, Північна Корея, Іран та Сирія будуть з Росією. Але решта країн – ні,

– наголосив Жданов.

Росія буде в повній ізоляції, і це може тривати роками. Адже сьогодні є цілковите розуміння небезпеки для усього світу з боку Росії. І чим далі, тим росіяни більше переконують увесь світ в тому, що вони небезпечні для людства.

Водночас увесь світ буде економічно та політично тиснути на Росію щодо припинення конфронтації з Україною та Заходом.

"Також російські олігархи будуть позбавлені можливості скористатися своїми будинками та рахунками за кордоном Росії. Чи довго вони терпітимуть таку ситуацію і владу Путіна, який позбавив їх можливості мати все це", – наголосив військовий експерт.

Олег Жданов припустив, за яких обставин може відбутися капітуляція Росії: дивіться відео

Другий варіант: поразку не вибачать

Ще один варіант – розгром російських військ на полі бою українськими силами і їхній вихід на державний кордон 1991 року.

При такому розвитку подій, якась частина російських військ може залишитись на території України.

Ми цю частину військ бачили, коли Євгеній Пригожин прямував на Москву. Вони складались з росгвардії, строковиків. Жодного танка не знайшли у всій Росії, щоб викотити на кільцеву дорогу для захисту Москви,

– підкреслив Олег Жданов.

Саме з таким військом, наголосив військовий експерт, залишиться Путін. Так, в нього ще буде авіація, ракетні війська і він буде пускати ракети по Україні. Але він зможе зберегти владу у такому випадку, якщо утримає внутрішню політичну ситуацію в Росії та суспільство вибачить йому розгром російської армії та поразку. Проте це малоймовірно.

Що відбувається в російських елітах

Американські аналітики припускають, що "переворот" Пригожина продемонстрував "тріщини в кремлівській і військовій ієрархії". Також деякі з них вони побоюються, що Путін, послаблений діями Пригожина, може наважитись на відчайдушні та безрозсудні кроки.

В американському Інституті вивчення війни зазначили, що після заколоту Пригожина глава міноборони Шойгу та генштабу Герасимов будуть втрачати свій вплив. Хоча Путін від них не позбавиться.

Проте на перший план вийде ймовірно генерал Міхаіл Теплінський, який є одним з провідних командирів війни проти України. Також він керував силами окупантів та вагнерівцями на Бахмутському напрямку взимку 2023 року.