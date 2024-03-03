"Капєц чо било, жутко": у Феодосії чули вибухи біля нафтобази

Окупанти пишуть про низку гучних вибухів у Феодосії: у будинках дзвеніли вікна, а у машин спрацювала сигналізація. 24 Канал розкаже, що відомо про вибухи в Криму в ніч проти 3 березня.

Початок весни на півострові гучний: 1 березня у Гвардійському під Сімферополем, ймовірно, був приліт. У низці міст Криму зникло світло, в тому числі в центрі Севастополя.

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Що відомо про вибухи в Криму 3 березня

Як і завжди, мешканці Криму почали обговорювати події у соцмережах, указуючи район, де могло прилетіти. Багато хто коментує лаконічно: "тряслися стіни".

Місцеві схопилися за камери, фактично фільмуючи війну в прямому ефірі. Чоловік так і говорить: враження, що зараз тут щось зніму. Так і сталося.

Вибухи у Феодосії 3 березня: дивіться відео (обережно, нецензурна лексика!)

Зазвичай, коли росіяни фільмують кадри прильотів, це дуже кумедно. Не зовсім зрозуміло, навіщо вони це роблять. Можливо, хоч так хочуть бути причетними до історії.

Чоловік у ролику не може дібрати слів, коли бачить ураження об'єкту, і постійно лається. Потім, злякавшись, іде в квартиру, всюди вимикає світло і говорить, що все буде добре. Але знову біжить на балкон, помітивши нові вибухи.

Як це було жорстко, на***,

– зачудовано говорить він.

Коли прихильник окупантів не лається, він намагається удати, що розбирається, що рухається швидше – звук чи світло. І "визначає", що бачив, – дрони чи ракети.

Смішно, але один із телеграм-каналів окупантів спершу написав, мовляв, віримо в нашу ППО, а за три хвилини – "Ще один потужний вибух, жутко!"

Вибухи, імовірно, чули в районі нафтобази. Повідомляється, що саме в бік нафтобази їдуть швидкі та пожежні.

Тим часом у місті продовжують чути вибухи. Імовірно, Крим під атакою БпЛА.

Цікаво! Вибухи на нафтобазі у Феодосії були і раніше – в серпні листопаді, грудні 2023-го. 24 Канал обов'язково розкаже, чим закінчилася важка для окупантів ніч у Криму проти 3 березня.



