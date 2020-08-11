У Дніпропетровській області сімейна пара заробляла гроші, знімаючи порнофільми з власною 4–річною дочкою. Таким жахливим бізнесом подружжя займалось два роки. Суд ухвалив рішення позбавити горе-батьків волі на 12,5 років.

Батьки торгували порно протягом 2 років

Чоловіка та жінку викрили у червні 2018 року. Про це інформує пресслужба Нацполіції.

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Упіймати злочинців правоохоронцям допомагали колеги з кіберполіції. Фахівці знайшли пару, відстеживши процес завантаження відео в інтернеті.

У такий спосіб поліцейські вийшли на 29-річного чоловіка та 30-річну жінку – вихідців з Кавказу. Вони торгували дитячим порно за криптовалюту. Для розсилки своїх пропозицій використовували месенджер.

Під час обшуків виявили відеотехніку

Під час обшуку у помешканні зловмисників у Кривому Розі поліція виявила комп'ютерну та відеотехніку, а також мобільні телефони з порнографічним контентом.

Розслідування справи тривало понад рік, згодом 15 томів відправили на розгляд суду.

Суд визнав пару винною у:

торгівлі людьми;

зґвалтуванні;

сексуальному насильстві;

розбещенні неповнолітніх;

виготовленні, збуті і розповсюдженні порнографічних предметів.

Суд призначив кожному з них 12,5 років позбавлення волі.



Пару затримали ще у 2018 році / Фото Нацполіції