Кара за знущання: у Кривому Розі засудили батьків, що знімали вдома порнофільми з донькою
У Дніпропетровській області сімейна пара заробляла гроші, знімаючи порнофільми з власною 4–річною дочкою. Таким жахливим бізнесом подружжя займалось два роки. Суд ухвалив рішення позбавити горе-батьків волі на 12,5 років.
Батьки торгували порно протягом 2 років
Чоловіка та жінку викрили у червні 2018 року. Про це інформує пресслужба Нацполіції.
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Упіймати злочинців правоохоронцям допомагали колеги з кіберполіції. Фахівці знайшли пару, відстеживши процес завантаження відео в інтернеті.
У такий спосіб поліцейські вийшли на 29-річного чоловіка та 30-річну жінку – вихідців з Кавказу. Вони торгували дитячим порно за криптовалюту. Для розсилки своїх пропозицій використовували месенджер.
Під час обшуків виявили відеотехніку
Під час обшуку у помешканні зловмисників у Кривому Розі поліція виявила комп'ютерну та відеотехніку, а також мобільні телефони з порнографічним контентом.
Розслідування справи тривало понад рік, згодом 15 томів відправили на розгляд суду.
Суд визнав пару винною у:
- торгівлі людьми;
- зґвалтуванні;
- сексуальному насильстві;
- розбещенні неповнолітніх;
- виготовленні, збуті і розповсюдженні порнографічних предметів.
Суд призначив кожному з них 12,5 років позбавлення волі.