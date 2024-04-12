Радник Путіна, який закликав до ядерного удару по Альянсу, має квартири у двох країнах НАТО

Ще влітку минулого року радник очільника Кремля Караганов заявив, що Росія мусить вдарити ядерною зброєю по території НАТО, аби перемогти в Україні. Як з'ясували ЗМІ, "войовничий" чиновник має у власності дві квартири, розташовані у "ворожих" західних країнах.

Російський політолог Сергій Караганов "плюється отрутою" на адресу Європи і водночас вкладає гроші у тамтешню житлову нерухомість.

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Подвійне життя радника Путіна

Як повідомило видання Bild, кремлівський чиновник є власником двох квартир у Берліні та Венеції.

Зокрема, помешкання 71-річного Караганова у Німеччині має площу 52 квадратних метри. Тривалий час росіянин здавав його за 850 євро щомісячної плати. Втім, після того, як навесні 2023 року проти чоловіка запровадили санкції, він вирішив схитрувати та начебто подарувати частину свого житла дружині, яка була співвласницею квартири.

Водночас "обвести навколо пальця" німецьку владу політологу так і не вдалося. Міністерства фінансів та МЗС Німеччини визнали недійсним "подарунок" Караганова своїй дружині. У такий спосіб він залишився співвласником квартири, однак через санкції не може отримувати з неї доход.

Щодо житла у Венеції, то воно має площу 84 квадратні метри. Після введення санкцій політолог не може ним користуватися.

: Сергій Караганов – політолог, член наукової ради при Радбезі Росії, а також давній радник Путіна. З червня 2023 перебуває під санкціями ЄС.

У червні минулого року Караганов опублікував статтю під назвою "Важке, але необхідне рішення". У ній йшлося про те, що Росія мусить задля перемоги в Україні вдарити ядерною зброєю по Європі. За словами політолога, це б не спричинило глобальної війни, оскільки США не заступилися б за союзників. Натомість, такий удар "зламав" би волю Заходу.

На початку року CNN випустило матеріал про те, що країна – агресорка розробляє ядерну космічну зброю для знищення супутників.

Водночас Путін заперечив, що Росія має намір розміщувати ядерку у космосі.