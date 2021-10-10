Каральна практика, – у МЗС обурені відправкою Джеляла у психлікарню
Джерело:твітер Еміне Джапарової
Кримського татарина Нарімана Джеляла окупанти примусово відправили у психлікарню. У Міністерстві закордонних справ України обурені, адже вважають це "кращою радянською традицією".
На цьому наголосила заступниця міністра Еміне Джапарова. За її інформацією, так звану психолого-психіатричну експертизу окупанти проводитимуть понад 20 днів.
До теми Окупанти примусово відправили Джеляла на психіатричну експертизу
Джапарова запевнила, що направлення Джеляла до психіатричної клініки було безпідставним та примусовим.
Каральна практика в "кращих" радянських традиціях.
Затримання Джеляла: що відомо
- Джеляла та ще 4 кримських татар затримали російські окупанти ще на початку вересня 2021 року.
- Мовиться ще про Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеінова.
- Утримували кримського татарина з особливою жорсткістю. Він був не лише в наручниках, а й з мішком на голові.
- Джелялову загрожує до 20 років позбавлення волі. Його звинувачують у "диверсії".
Текст публікації Еміне Джапарової у твітері:
В тимчасово окупованому Криму Нарімана Джеляла безпідставно та примусово направили в стаціонар психіатричної клініки для проходження так званої "психолого-психіатричної експертизи". Вона триватиме більше 20 днів. Каральна практика в "кращих" радянських традиціях.