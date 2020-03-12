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      Карантин у Львові: як змінилось життя львів'ян через коронавірус – відео

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      У найтуристичнішому місті України Львові уже починають рахувати збитки через коронавірус. Кажуть, не тільки українських мандрівників відчутно поменшало, але й іноземці почали масово скасовувати свої поїздки.

      Ситуація в готелях та ресторанах

      Люди почали скасовувати бронювання у готелях – і не тільки ті, хто їхав на відпочинок, а й ті, хто планував бізнес-зустрічі у Львові.

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      "Тільки сьогодні до 10 години ранку ми вже анулювали більше, ніж 8 заходів, які були заплановані. Вчора їхня кількість була 9. Кожного дня кількість ануляцій є дуже велика", розповіла заступниця генерального директора готелю Олександра Гагаріна.


      Люди масово скасовують бронювання в готелях / Фото Icons8

      Скаржитись уже почали й у закладах громадського харчування. Кажуть, що відвідувачів меншає і бідкаються – з карантином ситуація ще погіршає.

      "Звичайно, це вплине на всю сферу туристичного бізнесу у Львові, зокрема і на нас, тому що в нас великий відсоток відвідувачів — туристи", – сказав керівник PR-відділу холдингу емоцій "!FEST" Тарас Маселко.


      У Львові зменшується кількість відвідувачів у ресторанах / Фото Unsplash (Dan Gold)

      Що кажуть у міськраді

      Прогнозують збитки від коронавірусу й у міськраді. Цьогоріч у Львові чекали на понад 2,5 мільйона туристів. За статистикою, кожен із них за день перебування у місті Лева витрачає близько 70 доларів.

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      "Зважаючи на світову тенденцію, що є обмеження виїзду з багатьох країн, відповідно деякі групи іноземців не приїжджають. Так само, ви знаєте, є обмеження по виїзду з Італії, це обмеження впроваджується і в інших країнах. Відповідно ці групи людей не їдуть і до Львова, і по всьому світу. Тобто ми очікуємо цю світову тенденцію – це просідання туризму", – пояснив заступник міського голови Львов Андрій Москаленко.


      Андрій Москаленко / Фото з соцмереж

      Та перші відчутні збитки через відсутність гостей Львів зможе підрахувати хіба що після Великодня. Адже ці святкування – один з піків міського туристичного сезону. 

      Карантин в Україні: коротко про головне

      • З 12 березня до 3 квітня уряд заборонив проводити масові заходи, де заплановано участь 200 та більше осіб.
      • Призипунено навчальний процес у школах, університетах і дитсадках.
      • Проведення спортивних заходів буде можливим з дозволу міжнародних організацій, але обов'язково без глядачів.
      • Ця заборона не стосується заходів державної необхідності, як засідання Верховної та обласних рад.
      • Україна також перекриє 70% контрольно-пропускних пунктів на кордоні з державами-сусідами.


      Що треба знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Андріана Строцька
      Теги: Новини Львова Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини України Туристичний бізнес Бізнес
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