Карантин у Львові: як змінилось життя львів'ян через коронавірус – відео

У найтуристичнішому місті України Львові уже починають рахувати збитки через коронавірус. Кажуть, не тільки українських мандрівників відчутно поменшало, але й іноземці почали масово скасовувати свої поїздки.

Ситуація в готелях та ресторанах

Люди почали скасовувати бронювання у готелях – і не тільки ті, хто їхав на відпочинок, а й ті, хто планував бізнес-зустрічі у Львові.

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"Тільки сьогодні до 10 години ранку ми вже анулювали більше, ніж 8 заходів, які були заплановані. Вчора їхня кількість була 9. Кожного дня кількість ануляцій є дуже велика", розповіла заступниця генерального директора готелю Олександра Гагаріна.



Люди масово скасовують бронювання в готелях / Фото Icons8

Скаржитись уже почали й у закладах громадського харчування. Кажуть, що відвідувачів меншає і бідкаються – з карантином ситуація ще погіршає.

"Звичайно, це вплине на всю сферу туристичного бізнесу у Львові, зокрема і на нас, тому що в нас великий відсоток відвідувачів — туристи", – сказав керівник PR-відділу холдингу емоцій "!FEST" Тарас Маселко.



У Львові зменшується кількість відвідувачів у ресторанах / Фото Unsplash (Dan Gold)

Що кажуть у міськраді

Прогнозують збитки від коронавірусу й у міськраді. Цьогоріч у Львові чекали на понад 2,5 мільйона туристів. За статистикою, кожен із них за день перебування у місті Лева витрачає близько 70 доларів.

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"Зважаючи на світову тенденцію, що є обмеження виїзду з багатьох країн, відповідно деякі групи іноземців не приїжджають. Так само, ви знаєте, є обмеження по виїзду з Італії, це обмеження впроваджується і в інших країнах. Відповідно ці групи людей не їдуть і до Львова, і по всьому світу. Тобто ми очікуємо цю світову тенденцію – це просідання туризму", – пояснив заступник міського голови Львов Андрій Москаленко.



Андрій Москаленко / Фото з соцмереж

Та перші відчутні збитки через відсутність гостей Львів зможе підрахувати хіба що після Великодня. Адже ці святкування – один з піків міського туристичного сезону.

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де заплановано участь 200 та більше осіб. Призипунено навчальний процес у школах, університетах і дитсадках.

у школах, університетах і дитсадках. Проведення спортивних заходів буде можливим з дозволу міжнародних організацій , але обов'язково без глядачів.

, але обов'язково без глядачів. Ця заборона не стосується заходів державної необхідності , як засідання Верховної та обласних рад.

, як засідання Верховної та обласних рад. Україна також перекриє 70% контрольно-пропускних пунктів на кордоні з державами-сусідами.



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