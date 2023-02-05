Зима в Україні: в Карпатах -20, на Прикарпатті дороги перемітає снігом вже другу добу

У Карпатах засніжило, сильний туман та мороз. У Івано-Франківській області дорожники чистять шляхи від снігових заметів вже другу добу безперестанку.

За даними Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, там складні погодні умови. За даними Івано-Франківської ОВА, вітер в області ще подекуди створює перемети, інформує 24 Канал.

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Через негоду в Карпатах людям порадили утриматись від виходу на високогір'я.

Станом на 08:00 05 лютого 2023 року на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 20 метрів), вітер північний, 14 метрів за секунду, температура повітря -20°С,

– мовиться в повідомленні.



Гора Піп Іван Чорногірський вся в снігу, там мороз та погана видимість / Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста

Глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук заявила, що станом на ранок 5 лютого люди можуть їздити дорогами державного та місцевого значення. За її словами:

протягом доби 4 лютого місцеві дорожники чистили дороги від снігових заметів;

працювали всю ніч проти 5 лютого;

станом на ранок 5 лютого продовжували розчищати проблемні ділянки доріг.

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Хоча інтенсивність снігопаду зменшилася, але сильний вітер місцями утворює перемети. Тож працівники дорожнього господарства продовжують забезпечувати проїзд дорогами,

– заявила Онищук.

Посадовиця розповіла, що загалом на дорогах державного значення працювали 53 одиниці спецтехніки, на місцевих – 35 одиниць.

На жаль, через негоду 4 лютого в області траплялись аварії. Людей закликали їхати обережно та дотримуватись безпечної дистанції.

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