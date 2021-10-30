У Карпатах стався землетрус – 4 за рік у Надвірнянському районі
30 жовтня 2021 , 04:15Читать новость на русском
Джерело:ГЦСК
Підземні поштовхи зафіксували вдень 29 жовтня в Івано-Франківській області. Епіцентр землетрусу розташований за 10 кілометрів від Надвірної.
Сила поштовхів не була значною. Магнітуда землетрусу – 2,5. Інформації про постраждалих не було.
Нагадаємо, нещодавно У Польщі стався сильний землетрус
Землетрус у Карпатах 29 жовтня: подробиці
За даними Головного центру спеціального контролю, 29 жовтня у Карпатах стався землетрус.
- Його епіцентр припав на Надвірнянський район Івано-Франківської області – у 10 кілометрах на південний захід від міста Надвірна.
- Магнітуда землетрусу – 2,5 (на глибині 2 кілометри).
Про постраждалих інформації немає. За класифікацією землетрусів поштовхи такої магнітуди відносять до невідчутних.Довідка. Магнітуда землетрусу – це величина, якою характеризують енергію сейсмічних хвиль, зареєстровану сейсмографами. Для розуміння масштабів: збільшення значення магнітуди на 1 вказує на збільшення амплітуди коливань у 10 разів, а енергії – у 32 рази.
Зауважимо, упродовж 2021 року на території Надвірнянського району таких землетрусів зареєстровано аж 4.
Землетруси нещодавно відчували й інші регіони України, зокрема:
- У Закарпатській області на території міста Виноградів.
- Також у цій області в селі Бодалово Берегівського району.
- І на території Богородчанської громади Прикарпаття (двічі у жовтні)