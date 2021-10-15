У Карпатах вже ніби перші замети: на високогір'ї випав сніг

У Карпатах на вершині гори Піп Іван Чорногірський випав сніг. Температура там опустилась до -5 градусів.

Попередньо, вранці 14 жовтня, там температура сягала -4 градуси. Про це повідомили у Чорногірському гірському пошуково-рятувальному пості.

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У Карпатах вкотре засніжило

Станом на 09 годину 15 жовтня 2021 року на горі Піп Іван Чорногірський ясно, температура повітря -5 градусів, штиль,

– мовиться у повідомленні.

На кадрах помітно, що сніг вже нагадує ніби справжні замети. Також видно людські сліди.

У Карпатах вже випав сніг / Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста

До речі, станом на 13 жовтня, на Піп Івані було прохолодніше. Температура повітря тоді сягала -6 градусів.

Коротко про нещодавній сніг у Карпатах

Ще 21 вересня у Карпатах температура опустилася нижче нуля. Зокрема, на вершині гори Піп Іван Чорногірський зафіксували -6 градусів.

22 вересня на горі Піп Іван Чорногірський засніжило. На високогір'ї Карапат через опади було туманно.

У той же день випав сніг у горах у Чернівецькій області. Засніжило на горі Томнатик у масиві Яловичорські гори.

Гора Піп Іван є однією з найвищих в українських Карпатах. Її висота становить 2028 метрів. Вона розміщена на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора та на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.