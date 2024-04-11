Ворог штурмує фланги і не тільки: воїн ЗСУ описав ситуацію біля Часового Яру

Російські військові продовжують штурмувати Часів Яр Донецької області, намагаючись зайняти передові позиції Сил оборони України. Для цього вони використовують різні тактики.

Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, підкресливши, що задля захоплення Часового Яру росіяни намагаються обійти його по флангах через населені пункти Богданівка та Іванівське. Штурмові дії тривають цілодобово.

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Тактика росіян

Противник застосовує різну тактику: накопичення, коли на передові позиції затягуються невеликими групами штурмовики і потім, коли темніє або дозволяють погодні умови, вони починають штурмувати, намагаючись зайняти передові позиції Сил оборони.

Є й інша тактика, коли після масованих артобстрілів та авіаударів противник із залученням техніки намагається закинути свою штурмову групу наперед для того, щоб вибити Сили оборони із займаних позицій і мати тактичний успіх на полі бою. Ці дії підтримує як авіація, так і засоби БпЛА розвідувального та ударного типу дії.

На поточний момент ситуація така: 70% населеного пункту Богданівка перебуває під окупацією, 30% – під Силами оборони. Але там постійно йде зміна, тому що за кожну вулицю та хату триває бій, і деякі позиції є перехідними. В населеному пункті Іванівське все так само – 75% перебуває під ворогом,

– сказав Юрій Федоренко.

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Противник намагається нарощувати зусилля, але Силам оборони вдається не просто утримувати, а й додатково відкидати противника. Також противник продовжує ударно-штурмові дії у напрямку Кліщіївки та Андріївки. Жодних тактичних успіхів на поточний момент там немає.

За словами Федоренка, вийти на адміністративні межі міста Часів Яр для окупантів є надзвичайно складним завданням, яке вони не зможуть швидко реалізувати.

А ось допомога від міжнародних партнерів у вигляді боєприпасів та необхідної техніки допоможе Україні суттєво змінити ситуацію на Бахмутському напрямку.

Противника можна буде не просто надійно зупинити, а й відкинути на попередні рубежі, як це було зроблено в цей період часу у 2023 році,

– зауважив командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр.

Часів Яр: що відомо