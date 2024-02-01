Росіяни збільшили кількість штурмів на фронті: карта бойових дій за 1 лютого

Українські захисники уже 708 добу борються проти широкомасштабної агресії Росії, виганяючи ворога з тимчасово окупованих територій нашої держави. Водночас противник не припиняє активно штурмувати фронт.

Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 94 авіаційні удари, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Як змінився фронт на Сході України

Нанаші захисникиворога біля Синьківки Харківської області.

Сили оборони відбили атаки росіян біля Синьківки: дивіться на карті

Наукраїнські воїнипротивника в районах Тернів, Ямполівки та Торського Донецької області.

Росіяни атакували в районі Тернів: дивіться на карті

НаСили оборониокупантів поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

ЗСУ відбили атаки біля Богданівки: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 12 атак ворога в районі Авдіївки та ще 7 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

Росія намагається оточити Авдіївку: дивіться на карті

Наукраїнські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де

Українська армія стримує росіян біля Красногорівки: дивіться на карті

Наукраїнські захисникиокупантів південніше Золотої Ниви Донецької області.

Окупанти штурмували позиції України біля Золотої Ниви: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

НаСили оборонипротивника північніше Приютного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

ЗСУ відбили атаки біля Приютного: дивіться на карті

Яка ситуація на інших напрямках

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці

НаСили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник вдався до трьох спроб штурмових дій. Жодна з них успіху не мала. Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.Наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Напротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 5 артилерійських засобах, 1 складу боєприпасів та 4 засобах протиповітряної оборони противника.