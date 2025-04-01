Росіяни активізувалися майже на всіх ділянках фронту: карта бойових дій на 1 квітня

Російські війська продовжують тиснути на більшості ділянок фронту. Найважча ситуація на Лиманському, Торецькому, Покровському, Новопавлівському та Курському напрямках.

Загалом впродовж минулої доби на фронті відбулося 216 бойових зіткнень. Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті 1 квітня

На Харківському напрямку українські захисники зупинили сім атак противника в районі Вовчанська.

Ворог атакував в районі Вовчанська: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в бік Піщаного, Нової Кругляківки, Петропавлівки та неподалік Загризового, Степової Новоселівки.

Дев'ять разів окупанти атакували на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Надії, Діброви, Колодязів, в напрямках Нового, Серебрянки, Торського, Зеленої Долини і Новомихайлівки.

Окупанти активізувалися на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку ворог тричі атакував позиції українських захисників поблизу Івано-Дар’ївки та Білогорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень в районі Часового Яру та в напрямку Предтечиного.

Сім боєзіткнень відбулося на Краматорському напрямку: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак в районах Торецька та Щербинівки.

Росіяни здійснили 19 атак на Торецькому напрямку: дивіться на карті

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 79 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Єлизаветівка, Лисівка, Калинове, Удачне, Зелене, Шевченко, Котлине, Сергіївка, Новосергіївка, Новоолександрівка, Успенівка, Срібне, Котлярівка, Богданівка, Андріївка, Олексіївка та в напрямках Троїцького та Горіхового.

Найважча ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку українські бійці зупинили 12 атак позицій наших військ поблизу Костянтинополя, Бурлацького, Дніпроенергії та в напрямку Розливу.

Ворог 12 разів атакував на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили 10 атак поблизу Новосілки, Привільного та в напрямку Вільного Поля і Новополя.

На Гуляйпільському напрямку зросла кількість штурмів: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку ворог дев’ять разів атакував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Малі Щербаки, Лобкове, Щербаки, Кам’янське та Новоданилівка.

Росіяни атакують на Оріхівському напрямку: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку агресор проводив одну наступальну дію, успіху не мав.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу зупинили 27 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 37 авіаційних ударів із застосуванням 36 керованих бомб, а також здійснив 266 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

Яка ситуація в Курській області: дивіться на карті

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, що раніше у тактичній групі "Вугледар" повідомили, що російські війська збільшили кількість штурмів через погіршення погодних умов. Там зазначили, що дощ заважає українським захисникам використовувати розвідувальні та ударні БпЛА.