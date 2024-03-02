Росіяни активізувалися на Новопавлівському напрямку: карта бойових дій за 2 березня

Українська армія 738 добу обороняється від російських загарбників, попри значний тиск, які чинять окупанти. Росіяни активізували свої значні штурми на Новопавлівському напрямку.

Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 9 ракетних та 100 авіаційних ударів, здійснив 161 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Дивіться також Вночі ворог вдарив ракетами та "Шахедами": як відпрацювала ППО

Яка ситуація на Сході України

Наворог наступальних чи штурмових дій не вів. Нанашіпротивника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Роздолівка Донецької області та Білогорівка – Луганської.

Росіяни атакували в районі Тернів: дивіться на карті

Наили оборонипротивника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Андріївка Донецької області.

ЗСУ відбили атаки ворога біля Андріївки: дивіться на карті

Нанаші захисникиворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

Ворог штурмував позиції в районі Бердичів: дивіться на карті

НаСили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області, де ворогнамагався прорвати оборону наших військ.

Росіяни атакували в районі Красногорівки: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

Як змінився фронт на інших напрямках

Наворог наступальних чи штурмових дій не вів. НаСили оборони надалі продовжують утримання позицій. Противник наступальних чи штурмових дій не вів. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу в техніці

Наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Напротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження військової техніки, 3 артилерійських засобах, 3 пунктах управління та 3 складах боєприпасів противника.