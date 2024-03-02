Росіяни активізувалися на Новопавлівському напрямку: карта бойових дій за 2 березня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українська армія 738 добу обороняється від російських загарбників, попри значний тиск, які чинять окупанти. Росіяни активізували свої значні штурми на Новопавлівському напрямку.
Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 9 ракетних та 100 авіаційних ударів, здійснив 161 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
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Яка ситуація на Сході УкраїниНа Куп'янському напрямку ворог наступальних чи штурмових дій не вів. На Лиманському напрямку наші воїни відбили 14 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Роздолівка Донецької області та Білогорівка – Луганської.
Росіяни атакували в районі Тернів: дивіться на картіНа Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 8 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Андріївка Донецької області.
ЗСУ відбили атаки ворога біля Андріївки: дивіться на картіНа Авдіївському напрямку наші захисники відбили 24 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.
Ворог штурмував позиції в районі Бердичів: дивіться на картіНа Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області, де ворог 29 разів намагався прорвати оборону наших військ.
Росіяни атакували в районі Красногорівки: дивіться на карті
Що відбувається на ПівдніНа Оріхівському напрямку ворог наступальних чи штурмових дій не вів. На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Противник наступальних чи штурмових дій не вів. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Як змінився фронт на інших напрямках
Яких втрат завдали Сили оборони ворогу в техніці
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження військової техніки, 3 артилерійських засобах, 3 пунктах управління та 3 складах боєприпасів противника.