Росія активно намагається оточити Авдіївку: карта бойових дій за 3 лютого

Українські захисники уже 710 добу захищають територію нашої держави від загарбників, виганяючи їх з окупованих територій. Водночас ворог не припиняє атакувати Україну, зокрема, намагається оточити Авдіївку в Донецькій області.

Протягом минулої доби відбулося 77 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 86 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Яка ситуація на Сході України

Навідбитобіля Синьківки та Іванівки Харківської області.

Сили оборони відбили атаки біля Синьківки: дивіться на карті

Наукраїнські воїниокупантів в районі Тернів Донецької області.

Росіяни атакували в районі Тернів: дивіться на карті

НаСили оборонипротивника поблизу Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

Ворог атакував біля Богданівки: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 29 атак ворога в районі Авдіївки та ще 15 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

Росіяни намагаються оточити Авдіївку: дивіться на карті

Наукраїнські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де

ЗСУ стримує наступ противника біля Георгіївки: дивіться на карті

Наукраїнські захисникиокупантів південніше Золотої Ниви Донецької області.

Атаку росіян біля Золотої Ниви відбито: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

НаСили оборонипротивника в районі Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

Росіяни атакували в напрямку Роботиного: дивіться на карті

Як змінився фронт на інших напрямках

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці

НаСили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив. Водночас наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.Наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Напротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки ворога.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 3 складах боєприпасів та 1 артилерійському засобу противника.