Росіяни активізувалися на Херсонському напрямку: карта бойових дій за 6 квітня

Російська армія вже 773 добу намагається прорвати лінію оборони на фронті, яку мужньо тримають наші захисники. Ворог активізував свої зусилля на Херсонському напрямку, щоб вибити наших військових з плацдарму на лівому березі області.

Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 14 ракетних та 107 авіаційних ударів, здійснив 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Яка ситуація на Сході України

Напротягом минулої доби ворог наступальних або штурмових дій не вів. Нанаші воїнипротивника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Росіяни намагалися атакувати в районі Тернів: дивіться на карті

Нанаші воїнив районах населених пунктів Андріївка, Зеленопілля, Кліщіївка, Новий, Спірне, Іванівське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

Ворог атакував біля Андріївки: дивіться на карті

Нанаші захисникив районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Невельське, Первомайське, Яснобродівка, Семенівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

ЗСУ відбили атаки росіян біля Бердичів: дивіться на карті

НаСили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Георгіївка, Костянтинівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації,наших військ.

Українські захисники не дали ворогу прорватися біля Красногорівки: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

На

протягом минулої доби ворог, за підтримки авіації, здійснивнаших військ в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.

Ворог невдало атакував позиції Сил оборони біля Старомайорського: дивіться на карті

Як змінився фронт на інших напрямках

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці

Наворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворогпозицій наших військ. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.Наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Напротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 засобах протиповітряної оборони, 5 артилерійських засобів, 1 пункту управління, 1 пункту управління БпЛА, 3 районах зосередження озброєння та військової техніки та 1 іншому важливому об'єкту ворога.