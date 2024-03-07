Запеклі бої на Авдіївському і Новопавлівському напрямках: карта бойових дій за 7 березня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Сили оборони вже 743 добу захищають нашу територію від ворога, вибиваючи його з позицій на лінії фронту. Наразі найзапекліші бої тривають на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, де росіяни не припиняють свої штурми.
Протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 115 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
До теми "Мінус" 1160 окупантів та понад 200 одиниць техніки: втрати ворога на 7 березня
Що відбувається на Сході УкраїниНа Куп'янському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки противника в районах населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області.
Українські військові відбили атаки ворога біля Синьківки: дивіться на картуНа Лиманському напрямку наші воїни відбили 11 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне Донецької області.
Росіяни атакували в напрямку Білогорівки: дивіться на картуНа Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 11 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.
Ворог штурмував позиції біля Іванівського: дивіться на картуНа Авдіївському напрямку наші захисники відбили 21 атаку ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.
Сили оборони відбили атаки біля Бердичів: дивіться на картіНа Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.
Ворог намагався прорвати оборону у Новомихайлівці: дивіться на карті
Яка ситуація на ПівдніНа Оріхівському напрямку ворог здійснив 16 атак в районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.
Росіяни атакували біля Вербового: дивіться на картіНа Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Також, протягом минулої доби противник здійснив 1 безуспішну атаку на позиції наших захисників.
Як змінився фронт на ПівночіНа Волинському і Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському і Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.
Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу, 1 складу боєприпасів, та 4 артилерійських засобах противника.