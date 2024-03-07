Запеклі бої на Авдіївському і Новопавлівському напрямках: карта бойових дій за 7 березня

08:26

Сили оборони вже 743 добу захищають нашу територію від ворога, вибиваючи його з позицій на лінії фронту. Наразі найзапекліші бої тривають на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, де росіяни не припиняють свої штурми.