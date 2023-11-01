Ворог хоче захопити Авдіївку та відновити втрачені позиції: карта бойових дій 1 листопада

Українські воїни продовжують давати ворогу відсіч на усіх напрямках фронту. Зокрема, на Півдні та на Сході триває контрнаступальна операція.

Росія продовжує намагатись захопити території України. Протягом минулої доби на фронті відбулося 68 бойових зіткнень.

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Яка ситуація на різних напрямках фронту

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. Крім цього, ворог також продовжує завдавати авіаційних ударів та атакувати нашу державу ударними БпЛА. Наворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Надія Луганської області. Там наші захисники відбили понад 10 атак противника.

Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться карту

Наворог наступальних дій не вів. Наросійська армія безуспішно намагалась відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки, де наші воїни відбили 5 атак окупантів. Також ворог вів штурмові дії в районі Південного, проте успіху не мав. Водночас Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута.

Ситуація біля Бахмута: дивіться карту

Наточаться бої. Противник не полишає спроб оточити Авдіївку. Для підтримки своїх військ застосовує авіацію. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Загарбники намагаються наступати в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Сєверне, Первомайське, Степове Донецької області. Там наші захисники відбили близько 20 атак.

Ворог намагається оточити Авдіївку: дивіться карту

Наворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки. Тут українські воїни відбили понад 20 атак окупантів. Напротивник вів штурмові дії біля Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області, проте успіху не мав.

Ситуація на Шахтарському напрямку: дивіться карту

Сили оборони працювали по ворогу

За минулу добу українська авіація завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 – по пункту управління та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 радіолокаційні станції, 2 склади боєприпасів, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 8 артилерійських засобів противника.

Наворог намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, проте безуспішно. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на. Нанаші військові ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах ворога. Наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Напротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах та намагається проводити диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання наших військ на інші напрямки.