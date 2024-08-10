Росіяни не перестають атакувати на Покровському напрямку: карта бойових дій 10 серпня

Українські військові продовжують стримувати наступ росіян на Сході. Найгарячіше було знову на Покровському напрямку – там ЗСУ відбили 28 ворожих штурмових дій.

Генштаб ЗСУ зранку 10 серпня опублікував зведення: загалом протягом минулої доби було зафіксовано 90 бойових зіткнень. 24 Канал розповідає детально про ситуацію на полі бою.

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Яка ситуація на різних напрямках фронту

Там точилися чотири бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська.

Що відбувається на Харківщині: дивіться на карті від DeepState

Відбулося два боєзіткнення, зокрема, біля Колісниківки та Табаївки.Ворог атакував 15 разів неподалік Макіївки, Невського та Серебрянського лісу.Відбулося 11 бойових зіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Виїмки та Спірного.Точилося дев’ять боїв у районах Ступочок, Часового Яру та Іванівського.

Лінія фронту в напрямку Краматорська: дивіться на карті від DeepState

Росіяни атакували 14 разів неподалік Білої Гори, Диліївки, Торецька та Нью-Йорка.Наші захисники відбили 28 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Гродівка, Желанне, Калинове, Олександрівка та Яснобродівка. Найбільша концентрація атак була поблизу Гродівки та Желанного.

Яка ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті від DeepState

Сили оборони відбивали п'ять атак противника біля Парасковіївки, Олександрівки та Костянтинівки.Ворожа наступальна дія противника у бік Водяного не мала успіху.Російські війська здійснили штурм позицій українських підрозділів поблизу Малої Токмачки.

Що відбувається на Оріхівському напрямку на Запоріжжі: дивіться на карті від DeepState

Обстановка без особливих змін.Ознак формування наступальних угруповань ворога – не виявлено.

До слова, раніше речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев розповів, що окупанти зараз проводять внутрішні ротації, залучають особовий склад, який раніше був на другому ешелоні.