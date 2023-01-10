"Мрії" росіян про захоплення Донеччини, обстріли цивільних: карта бойових дій станом на 10 січня

Російські військові зосередили зусилля на захопленні Донецької області. Захисники України роблять все можливе для того, щоб ворог не лише зазнав поразки на фронті, а й шалених втрат.

Станом на ранок 10 січня найважчою залишається ситуація на Бахмутському та Авдіївському напрямках, адже окупанти намагаються безрезультатно вийти на адмінкордон Донецької області. Окрім того, у командуванні української армії зазначають, що ворог намагається покращити тактичне положення на Куп'янському напрямку, однак ЗСУ не дають йому це зробити.

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Які села та міста обстрілювали окупанти

Варто сказати, що небезпека масованих ракетних атак на об'єкти критичної інфраструктури по всій Україні залишається доволі високою.

На Сіверському та Слобожанському напрямках путінські вояки обстріляли позиції ЗСУ та цивільні об'єкти в районах населених пунктів Бучки Чернігівської області; Старикове, Шалигіне, Волфине, Попівка, Басівка і Петрушівка Сумської області та Стрілеча, Зелене, Амбарне і Гатище на Харківщині.

та путінські вояки обстріляли позиції ЗСУ та цивільні об'єкти в районах населених пунктів Бучки Чернігівської області; Старикове, Шалигіне, Волфине, Попівка, Басівка і Петрушівка Сумської області та Стрілеча, Зелене, Амбарне і Гатище на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках загарбники атакували з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони 22 населених пунктів. Серед них – Дворічна, Куп'янськ, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва Луганської області.

та напрямках загарбники атакували з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони 22 населених пунктів. Серед них – Дворічна, Куп'янськ, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва Луганської області. На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли райони понад 25 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар та Бахмут Донецької області.

окупанти обстріляли райони понад 25 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар та Бахмут Донецької області. На Авдіївському напрямку постраждали такі міста та села: Авдіївка, Веселе, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області.

постраждали такі міста та села: Авдіївка, Веселе, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку ворог обстріляв Времівку, Велику Новосілку та Вугледар на Донеччині.

ворог обстріляв Времівку, Велику Новосілку та Вугледар на Донеччині. На Запорізькому напрямку росіяни накрили вогнем райони 21 населеного пункту. Серед них – Зелене Поле і Новопіль Донецької області та Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Щербаки й Степове на Запоріжжі.

росіяни накрили вогнем райони 21 населеного пункту. Серед них – Зелене Поле і Новопіль Донецької області та Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Щербаки й Степове на Запоріжжі. На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Чорнобаївки, Антонівки, Золотої Балки та Херсона.

Яка ситуація на різних напрямках фронту: карта бойових дій станом на 10 січня

Водночас за минулу добу ЗСУ вдалось відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка, Червонопопівка Кузьміне Луганської області та Соледар, Білогорівка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Курдюмівка, Майорськ, Мар'їнка і Побєда Донецької області.

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Власне, обстріли цивільної інфраструктури та населених пунктів, у який немає військових об'єктів, засвідчують, що з росіянами немає сенсу домовлятись про будь-яке "перемир'я". Нагадаємо, що напередодні Різдва російський диктатор Путін запропонував припинити вогонь по всій лінії фронту на час свят, однак загарбники щодня порушують свої ж обіцянки.