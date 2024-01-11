Росіяни активно штурмують Авдіївку й Мар'їнку: карта бойових дій станом на 11 січня

Українські військові уже 687 добу героїчно обороняють нашу державу від ворога, виганяючи його з окупованих територій. Водночас росіяни не припиняють свої активні дії, зокрема, ведуть активні штурми на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнень на фронті. Загалом противник завдав 4 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

До теми Понад 800 ворогів, ППО, танки, РСЗВ: величезні втрати ворога 11 січня

Яка ситуація на Сході України

Наукраїнські захисникиворога в районі Синьківки Харківської області.

Сили оборони відбили атаки ворога біля Синьківки: дивіться на карті

Нанаші захисникиокупантів східніше Тернів та Веселого Донецької області.

Росіяни атакували біля Тернів: дивіться на карті

Нанаші воїнипротивника біля Кліщіївки Донецької області.

Ворог намагався штурмувати позиції біля Кліщіївки: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 9 атак ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та ще 15 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

Росіяни прагнуть оточити Авдіївку: дивіться на карті

НаСили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де

ЗСУ стримують противника біля Мар'їнки: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

Напротивник наступальних чи штурмових дій не вів.Наукраїнські захисникибіля Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

Українці відбили атаки росіян біля Роботиного: дивіться на карті

Як змінився фронт на інших напрямках

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці

НаСили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, окупанти не полишають спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив. Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.Наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Напротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 3 районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління, 2 складам боєприпасів та станції радіоелектронної боротьби противника.