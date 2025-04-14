Ворог активно діє біля Покровська, Торецька та Лимана: карта фронту 14 квітня

Російська армія продовжує вести проти України безжальну війну. Ворог намагається захопити більше нашої території, але зазнає невдач на різних напрямках фронту. За минулу добу на передовій відбулося 158 бойових зіткнень.

Росіяни завдали одного ракетного, 128 авіаційних та дронові удари, здійснивши близько 7000 обстрілів по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Генштаб.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку минулої доби відбулися три атаки ворога в напрямках населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку росіяни провели чотири штурми біля Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку окупанти провели 21 атаку. Противник намагався просунутися в районах Сергіївки, Катеринівки, Рідкодуба, Новомихайлівки, Зеленої Долини, Греківки, Торського, Ямполівки та Нового.

Ситуація на Лиманському напрямку: показуємо на карті

На Сіверському напрямку ЗСУ відбили два штурми росіян поблизу населеного пункту Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку відбулося шість боєзіткнень у районах Часового Яру та Предтечиного.

На Торецькому напрямку вороги атакували 21 раз біля Торецька, Озарянівки, Дружби та Леонідівки.

Бойові дії на Торецькому напрямку: карта

На Покровському напрямку захисники зупинили 54 штурми російських військ біля населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Котлине, Новосергіївка, Богданівка, Андріївка та в бік Старої Миколаївки, Звірового, Удачного і Олександрополя.

Покровський напрямок на карті бойових дій

На Новопавлівському напрямку окупанти 10 разів намагався прорватися поблизу Костянтинополя та Розливу, але не мав успіху.

На Гуляйпільському напрямку за добу відбулося 11 боєзіткнень у районах Новополя, Новосілки, Привільного, Вільного Поля та Шевченка.

На Оріхівському напрямку росіяни здійснили чотири наступальні дії біля Степового, Щербаків та Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку агресор двічі намагався просунутися вперед.

В операційній зоні на Курщині підрозділи ЗСУ відбили 18 атак противника. Росіяни завдали 37 авіаційних ударів, застосувавши 58 керованих авіабомб, а також здійснив 505 артилерійських обстрілів позицій.

Українські захисники завдають окупантам втрат у живій силі та техніці, зупиняючи їхні наступи та підриваючи бойовий потенціал в тилу. Минулої доби ЗСУ знищили 1310 російських загарбників. Воїни також знешкодили 19 танків, 42 бойові броньовані машини, артилерійські системи та засоби ППО та інше озброєння російських військ.