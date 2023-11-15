Понад 60 бойових зіткнень, невдалі спроби російських штурмів: карта бойових дій на 15 листопада

В Україні триває 630 доба повномасштабної війни. Сили оборони продовжують контрнаступ для деокупації всіх наших територій. Росіяни знову й знов вдаються до тактики терору цивільних, а також намагаються проводити штурмові дії.

Яка ситуація на фронті сьогодні, де ворог здійснив невдалі спроби штурму, як проходить український наступ, інформує 24 Канал.

До речі Наступ на Запоріжжі досі триває: як за тиждень змінилась карта фронту

Росія продовжує терор мирного населення

Держава-агресор продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору. Росія завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з РСЗВ не тільки по військових, а й по численних цивільних об'єктах нашої держави.

Упродовж минулої доби відбулося понад 60 бойових зіткнень. Загалом окупанти завдали 8 ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснили 49 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ і населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоповерхові житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Яка ситуація на різних напрямках фронту

напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.– ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах. Росіяни продовжують проводити активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки. Окупанти нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області. Українські захисники відбили 8 атак.

Дивіться карту бойових дій онлайн:

– загарбники без успіху вели штурмові дії в районах Надії та Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 12 атак окупантів біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута. Наші воїни завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку противник не полишає спроб оточити Авдіївку. Однак, українські військові стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

Безуспішними були наступальні дії ворога в районах Новокалинового, Авдіївки, Сєверного, Тоненького, Водяного та східніше Первомайського Донецької області. Тут захисники відбили 17 атак.

напрямку окупанти також без успіху вели штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Українські воїни відбили 20 атак.– наші захисники відбили 2 атаки ворога поблизу Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають загарбникам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Українські військові потужно знищують ворога

Упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Силами та засобами ППО знищено штурмовик Су-25, 2 "Шахеди", 17 розвідувальних БпЛА й одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетнихб військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 17 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони та склад паливно-мастильних матеріалів ворога.

напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, відкидають ворога з прибережних вогневих позицій, прицільно наносять вогневе ураження по тилових районах противника.