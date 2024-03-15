Ворог тисне на Авдіївському та Новопавлівському напрямках: карта бойових дій 15 березня

Наші захисники вже 751 добу боронять нашу державу, відбиваючи ворожі атаки та женучи окупантів з українських територій. Водночас ворог продовжує атакувати позиції Збройних Сил України, зокрема на Новопавлівському напрямку.

Загалом ворог здійснив 16 ракетних та 130 авіаційних ударів, а також 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

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Яка ситуація на фронті

Нанапрямку наші воїни відбили 16 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Роздолівка Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

Ворог атакує на Лиманському напрямку: дивіться на карті

Нанапрямку, силами оборони відбито 5 атак противника в районах Богданівки Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

Росіяни намагалися наступати біля Бахмуту: дивіться на карті

Нанапрямку, нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

Ворог намагається штурмувати позиції ЗСУ на Авдіївському напрямку: дивіться на карті

Нанапрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Водяного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 24 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Окупанти атакують на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

Нанапрямку ворог 7 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

Сили оборони стримують наступ росіян в Запорізькій області: дивіться на карті

Ситуація на інших ділянках фронту

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Сили оборони завдали втрат окупантам

Протягом минулої доби Силами оборони було ліквідовано 580 окупантів. Загалом російська армія від 24 лютого 2022 року втратила близько 428 420 осіб та тисячі одиниць техніки.

Також відомо, що протягом минулої доби авіація ЗСУ завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу противника.

танапрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Натанапрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області. Нанапрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснено один безуспішний штурм позицій наших військ.