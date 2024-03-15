Ворог тисне на Авдіївському та Новопавлівському напрямках: карта бойових дій 15 березня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Наші захисники вже 751 добу боронять нашу державу, відбиваючи ворожі атаки та женучи окупантів з українських територій. Водночас ворог продовжує атакувати позиції Збройних Сил України, зокрема на Новопавлівському напрямку.
Загалом ворог здійснив 16 ракетних та 130 авіаційних ударів, а також 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Дивіться також Ворог намагається прорвати оборону ЗСУ в смугах 3 бригад, – Сирський з Авдіївського напрямку
Яка ситуація на фронтіНа Лиманському напрямку наші воїни відбили 16 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Роздолівка Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.
Ворог атакує на Лиманському напрямку: дивіться на картіНа Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 5 атак противника в районах Богданівки Іванівського та Кліщіївки Донецької області.
Росіяни намагалися наступати біля Бахмуту: дивіться на картіНа Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.
Ворог намагається штурмувати позиції ЗСУ на Авдіївському напрямку: дивіться на картіНа Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Водяного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 24 рази намагався прорвати оборону наших військ.
Окупанти атакують на Новопавлівському напрямку: дивіться на картіНа Оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.
Сили оборони стримують наступ росіян в Запорізькій області: дивіться на карті
Ситуація на інших ділянках фронтуНа Волинському
Сили оборони завдали втрат окупантам
- Протягом минулої доби Силами оборони було ліквідовано 580 окупантів. Загалом російська армія від 24 лютого 2022 року втратила близько 428 420 осіб та тисячі одиниць техніки.
- Також відомо, що протягом минулої доби авіація ЗСУ завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу противника.