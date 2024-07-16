Запеклі бої на Сході, загалом 119 бойових зіткнень: карта боїв за 16 липня

Наші воїни виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Окупанти не припиняють атак, але їм не вдається прорвати оборону українських захисників.

Генштаб Збройних Сил України інформує вранці 16 липня, що загалом за минулу добу відбулось 119 бойових зіткнень. Противник штурмував позиції наших воїнів здебільшого на Сході.

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Яка ситуація на фронті по напрямках

Відбулося 18 бойових зіткнень в районах Вовчанська і Глибокого. Росіяни активно використовували авіацію для підтримки своїх штурмових дій.Кількість атак минулого дня становила 5. Захисники України відбивали штурмові дії окупантів біля Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині.

Що відбувається на лінії зіткнення поблизу Куп'янська: дивіться на карті від DeepState

Українські війська відбили 8 атак загарбників у районах населених пунктів Невське на Луганщині та Терни на Донеччині.Захисники відбили сім штурмів ворожих бійців поблизу Білогорівки Луганської області, Роздолівки, Верхньокам’янського та Спірного Донецької області.Українські сили зупинили шість спроб противника прорвати оборону в районах Григорівки та Часового Яру Донецької області.

Окупанти не припиняють атак в районі Часового Яру: дивіться на карті від DeepState

Ворог здійснив 14 атак, зосередивши свої зусилля у напрямку Нью-Йорка та Північного. Штурмові дії підтримувалися ударами бомбардувальної та штурмової авіації.Наші захисники відбили 31 штурмову дію противника в районах Новоселівки Першої, Новоолександрівки, Прогреса та Яснобродівки Донецької області, де окупанти намагалися витіснити наші підрозділи за підтримки авіації.Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Парасковіївки та Карлівки, де загарбники 17 разів намагалися захопити наші укріплення.Противник здійснив сім безуспішних штурмів біля Водяного, Костянтинівки та Макарівки Донецької області.Тричі ворог намагався безуспішно штурмувати наші позиції в районі Малої Токмачки та Новоандріївки.

Яка ситуація на Оріхівському напрямку на фронті: дивіться на карті від DeepState

Противник продовжує намагатися вибити наші підрозділи із займаних позицій. Три невдалі штурми ворожої піхоти було відбито українськими воїнами.Оперативна ситуація – без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

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На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти. Крім того, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.