Росіяни потужно штурмують позиції ЗСУ біля Мар'їнки й Авдіївки: карта бойових дій 16 листопада

Українська армія вже 631 день відбиває потужні атаки загарбників і звільняє свої території. Водночас ворог не припиняє активно штурмувати позиції захисників біля Мар'їнки та Авдіївки в Донецькій області.

Так, протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 29 авіаційних ударів, а також здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Цікаво Ще 1130 окупантів і понад 130 одиниць техніки: втрати ворога на 16 листопада

Яка ситуація на Сході України

Наворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області, де наші воїни

Ворог атакував поблизу Синьківки: дивіться на карті

Наворог вів безуспішні штурмові дії в районі Надії Луганської області.

Росія вела безуспішні дії біля Надії: дивіться на карті

На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де ЗСУ відбили 6 атак.

Водночас Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Сили оборони відбили атаки біля Кліщіївки: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат.

Безуспішними були наступальні дії противника біля Новокалинового, Авдіївки, Сєверного та східніше Первомайського Донецької області. Тут Сили оборони відбили 18 атак.

Росіяни хочуть оточити Авдіївку: дивіться на карті

Нанаші захисникиворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Україна стримує наступ Росії біля Мар'їнки: дивіться на карті

Наворог вів безуспішні штурмові дії в районах Пречистівки та Старомайорського Донецької області, де Сили оборони

Противник вів наступ біля Старомайорського: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

Напротивник вів штурмові дії біля Новодарівки Запорізької області, успіху не мав.

Українські військові відбили атаку біля Новодарівки: дивіться на карті

Як змінилася ситуація на інших напрямках

Які втрати мав ворог у техніці

Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Наукраїнські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.Наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Напротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 удари по зенітно-ракетних комплексах противника.

Водночас підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 13 артилерійських засобів, склад боєприпасів та засіб протиповітряної оборони ворога.