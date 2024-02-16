Росіяни хочуть захопити позиції біля Авдіївки, ЗСУ тримають оборону: карта фронту 16 лютого

Українські військові 723 добу героїчно боронять українську землю. ЗСУ вдається стримувати окупантів, які намагаються проводити наступальні операції.

Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. У цьому матеріалі 24 Каналу також дізнавайтесь, який вигляд має лінія фронту на бойових напрямках.

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Яка ситуація на напрямках фронту

Ця ділянка перебуває в зоні відповідальності Оперативного стратегічного угрупування військ "Північ". Оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.Противник укріплює кордон в Бєлгородській області, зокрема нарощують щільність мінно-вибухових загороджень.ОСУВ "Хортиця" повідомляє, що на цій ділянці фронту українські захисники відбили 3 атаки ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.Українські війська відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка та Веселе Донецької області.Збройні Сили відбили 10 атак противника неподалік Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

Лінія фронту на Бахмутському напрямку: дивіться на карті від DeepState

ОСУВ "Таврія" інформує, що на Авдіївському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші військові стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони протягом минулої доби відбили 28 атак ворога в районах Авдіївки, Ласточкиного та ще 5 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. Відповідно до прийнятого рішення, відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках.

Росіяни намагаються оточити Авдіївку: дивіться на карті від DeepState

Українські оборонці продовжують стримувати противника поблизу Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 34 атаки.

На Мар'їнському напрямку українські воїни відбили 34 атаки ворога: дивіться на карті від DeepState

Українські воїни продовжують завдавати ворогу втрат

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Також, наприкінці минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 пункту управління, 3 районах зосередження особового складу, 1 артилерійському засобу, 1 складу боєприпасів, 1 радіолокаційній станції противника.

Загальна кількість втрат Росії в особовому складі сягає понад 400 000 осіб. Лише за минулу добу наші захисники та захисниці знешкодили ще 1210 окупантів.

. Сили оборони відбили 3 атаки ворога південніше Пречистівки та в районі Старомайорського Донецької області.На цій ділянці ворог наступальних (штурмових) дій не вів.ОСУВ "Одеса" зазначає, що Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 3 безуспішні штурми.