На Покровському напрямку тривають гарячі бої: карта бойових дій за 16 червня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські військові продовжують намагатися прорвати оборону наших захисників на фронті. Найгарячішою продовжує лишатися ситуація на Покровському напрямку.
Загальна кількість бойових зіткнень збільшилась до 51. Підрозділи Сил оборони жорстко відповідають на штурмові та наступальні дії загарбників, знищують піхоту і техніку.
До теми Окупанти здійснили невдалий нічний штурм позицій ЗСУ біля Красногорівки
Що відбувається на Сході України
На Харківському напрямку противник двічі атакував поблизу Вовчанська. Одна ворожа атака підрозділами Сил оборони успішно відбита, ще один бій – продовжується.
Ворог продовжує атакувати біля Вовчанська: дивіться на карті
На Куп'янському напрямку триває боєзіткнення поблизу Берестового.
Бої тривають біля Берестового: дивіться на картіНа Лиманському напрямку ворог двічі безуспішно намагався атакувати наші позиції в районах Макіївки та Невського. Втрат позицій не допущено.
Ворог атакував позиції біля Невського: дивіться на картіНа Сіверському напрямку росіяни продовжують нарощувати активність поблизу Верхньокам'янського та Роздолівки. Від початку доби наші захисники відбили уже п'ять ворожих штурмів, ще чотири боєзіткнення тривають.
Росіяни нарощують активність біля Роздолівки: дивіться на картіНа Краматорському напрямку не мали успіху штурмувальні дії противника західніше Іванівського.
Російська війська не мали успіху біля Іванівського: дивіться на картіНа Покровському напрямку
Біля Новоолександрівки були бої: дивіться на картіНа Курахівському напрямку агресор штурмує підрозділи Сил оборони поблизу Красногорівки, Парасковіївки та Водяного. Наші захисники на даній ділянці відбили дві ворожі атаки, ще три боєзіткнення тривають.
ЗСУ обороняють позиції біля Красногорівки: дивіться на карті
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Ворог атакував біля Старомайорського: дивіться на картіНа Придніпровському напрямку, в районі плацдарму на лівобережжі Дніпра, агресор намагався тричі безуспішно атакувати наші позиції поблизу Кринок.
Росіяни безуспішно атакували позиції біля Кринок: дивіться на карті