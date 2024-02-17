На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 43 атаки ворога: карта бойових дій за 17 лютого
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські захисники вже 724 добу героїчно обороняють нашу державу від ворога, виганяючи його назад у країну-агресорку. Найзапекліші бої наразі відбуваються на Авдіївському напрямку, де росіяни не припиняють штурми позицій ЗСУ.
Загалом протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень. Ворог також завдав 8 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
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Яка ситуація на Сході УкраїниНа Куп'янському напрямку наші захисники відбили 3 атаки ворога біля Синьківки Харківської області.
Ворог атакував біля Синьківки: дивіться на картіНа Лиманському напрямку наші воїни відбили 17 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області.
Росіяни атакували біля Ямполівки: дивіться на картіНа Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 13 атак окупантів поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
ЗСУ відбили атаки біля Богданівки: дивіться на картіНа Авдіївському напрямку наші захисники відбили 38 атак ворога в районі Ласточкиного, Авдіївки, західніше Бердичів та ще 5 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.
Сили оборони відбили атаки в районі Авдіївки: дивіться на картіНа Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 12 разів намагалися прорвати оборону наших військ.
Українські військові стримали ворога біля Георгіївки: дивіться на карті
Що відбувається на ПівдніНа Запорізькому напрямку ворог 3 рази безуспішно намагався атакувати позиції наших військ південно-східніше Малої Токмачки.
Ворог штурмував позиції ЗСУ біля Малої Токмачки: дивіться на картіНа Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішні штурми. Водночас українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Як змінився фронт на інших напрямкахНа Волинському і Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському і Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.
Яких втрат завдали Сили оборони ворогу
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів.
Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 3 районах зосередження особового складу, 2 районах вогневих позицій артилерії, 1 складу боєприпасів, 2 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони противника.Зверніть увагу! Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших захисників з Авдіївки на більш вигідні рубежі оборони. Це було зроблено з метою вберегти життя наших військовослужбовців. Самого оточення українських солдатів в Авдіївці – не було.