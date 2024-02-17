На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 43 атаки ворога: карта бойових дій за 17 лютого

Українські захисники вже 724 добу героїчно обороняють нашу державу від ворога, виганяючи його назад у країну-агресорку. Найзапекліші бої наразі відбуваються на Авдіївському напрямку, де росіяни не припиняють штурми позицій ЗСУ.

Загалом протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень. Ворог також завдав 8 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Яка ситуація на Сході України

Нанаші захисникиворога біля Синьківки Харківської області.

Ворог атакував біля Синьківки: дивіться на карті

Нанаші воїнипротивника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області.

Росіяни атакували біля Ямполівки: дивіться на карті

НаСили оборониокупантів поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

ЗСУ відбили атаки біля Богданівки: дивіться на карті

Нанаші захисникиворога в районі Ласточкиного, Авдіївки, західніше Бердичів табіля Первомайського та Невельського Донецької області.

Сили оборони відбили атаки в районі Авдіївки: дивіться на карті

НаСили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації,прорвати оборону наших військ.

Українські військові стримали ворога біля Георгіївки: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

На Новопавлівському напрямку наступальних чи штурмових дій противника не було.Наворогнамагався атакувати позиції наших військ південно-східніше Малої Токмачки.

Ворог штурмував позиції ЗСУ біля Малої Токмачки: дивіться на карті

Як змінився фронт на інших напрямках

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу

НаСили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник. Водночас українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.Наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Напротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 3 районах зосередження особового складу, 2 районах вогневих позицій артилерії, 1 складу боєприпасів, 2 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони противника.