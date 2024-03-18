Ворог 36 разів намагався прорвати оборону на Новопавлівському напрямку: карта боїв на 18 березня
18 березня 2024, 08:26Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
В Україні 754 день повномасштабної війни. Протягом минулої доби на фронті відбулося 72 бойових зіткнення.
Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупантам втрат у живій силі та техніці. Наші герої виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
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Яка ситуація на різних напрямках фронтуВолинський і Поліський напрямки. Оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
Сіверський і Слобожанський. Агресор зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.
Також ворог нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.Куп'янський. Ворог двічі штурмував позиції Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Щоправда, успіху не мав.
Що відбувається на полі бою: дивіться картуЛиманський. Українські захисники відбили 3 атаки окупантів в районі населеного пункту Роздолівка Донецької області. Там ворог намагався прорвати оборону наших військ.Бахмутський. Відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.Авдіївський. Відбито 13 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Орлівка, Олександропіль та Невельське Донецької області.Новопавлівський. Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області. Там російські загарбники, за підтримки авіації, 36 разів намагалися прорвати оборону наших військ.Оріхівський. Окупанти 7 разів атакували позиції захисників в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.Херсонський. Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Упродовж минулої доби здійснив 3 штурми позицій наших військ.
Авіація та ракетні війська потужно гатять по ворогу
- Авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки агресора.
- Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 3 районах зосередження особового складу ворога.