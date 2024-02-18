Росіяни 82 рази намагалися атакувати позиції Сил оборони: карта бойових дій за 18 лютого

Триває 725 доба від початку повномасштабної війни, яку розпочала країна-агресорка Росія. Сили оборони знищують окупантів. Незважаючи на численні втрати, ворог не припиняє штурмувати позиції ЗСУ.

Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 13 ракетних та 104 авіаційних ударів, здійснив 169 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Найгарячіші напрямки

В ОСУВ "Хортиця" повідомляють, що на цій ділянці ворог наступальних дій не вів.Українські війська відбили 12 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області.. Сили оборони відбили 14 атак ворога поблизу Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

ЗСУ відбили атаки на Бахмутському напрямку: дивіться на карті

ОСУВ "Таврія" інформує, що українськими захисниками відбито 14 атак окупантів біля Ласточкиного Донецької області.

Сили оборони відбили атаки в районі Авдіївки: дивіться на карті

. Захисники України продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області, де загарбники 23 рази намагалися прорвати оборону наших військ.

Лінія фронту на Мар'їнському напрямку: дивіться на карті

Сили оборони відбили 2 атаки противника південніше Пречистівки та західніше Старомайорського Донецької області.Окупанти 13 разів безуспішно намагалися атакувати позиції наших військ західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Ситуація на Запорізькому напрямку: дивіться на карті

Де відносно спокійно

Втрати окупантів

Як зазначають в Генеральному штабі, українські захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Сили оборони виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу та 3 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу, 2 пунктах управління, 4 артилерійських засобах, 4 складах боєприпасів та 1 станції радіоелектронної боротьби противника.

Наразі Збройні Сили України вже ліквідували понад 402 тисяч окупантів. Лише за минулу добу наші герої знешкодили ще 1 080 російських загарбників.

ОСУВ "Одеса" зазначає, що Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішні штурми.. Ця ділянка перебуває в зоні відповідальності Оперативного стратегічного угрупування військ "Північ". Оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність. Крім того, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.