Окупанти штурмують на Мар'їнському та Херсонському напрямках: карта бойових дій 19 лютого

Сили оборони 726 добу продовжують давати відсіч ворогу. Попри втрати війська окупаційної армії не полишають спроб наступати на позиції ЗСУ.

Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 43 авіаційних удари, здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Яка ситуація на напрямках фронту

Ця ділянка перебуває в зоні відповідальності Оперативного стратегічного угрупування військ "Північ". Оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.Противник укріплює кордон в Бєлгородській області, зокрема нарощують щільність мінно-вибухових загороджень.. ОСУВ "Хортиця" повідомляє, що на цій ділянці фронту ворог 2 рази намагався атакувати позиції наших військ в районі Табаївки Харківської області.Українські війська відбили 10 атак противника поблизу Білогорівки Луганської області, Тернів та південно-східніше Виїмки Донецької області.Збройні Сили відбили 8 атак окупантів неподалік Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

Лінія фронту на Бахмутському напрямку: дивіться на карті

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" нашими захисниками відбито 5 атак ворога біля Новобахмутівки, Ласточкиного та Первомайського Донецької області.Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 18 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

ЗСУ відбили атаки ворога в районі Мар'їнки: дивіться на карті

На цій ділянці наступальних (штурмових) дій противника не відмічено.У Генштабі повідомили, що на цій ділянці фронту ворог 10 разів безуспішно намагався атакувати позиції наших військ в районі Роботиного Запорізької області.ОСУВ "Одеса" зазначає, що Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 16 безуспішних штурмів.

Ситуація на Херсонському напрямку: дивіться на карті

Сили оборони завдають противнику втрат