Росіяни підступають до Часового Яру, ЗСУ відбивають атаки: карта бойових дій за 2 квітня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські захисники тримають лінію фронту, відбиваючи атаки російських окупантів. Водночас наші військові знищують особовий склад ворога та його техніку, який особливо активний на Сході, Бахмутському напрямку.
У командуванні українського війська 2 квітня вранці повідомили, що протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення загалом по всій лінії фронту. Який вигляд має карта бойових дій, дізнавайтесь в матеріалі 24 Каналу.
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Ситуація по напрямкахВолинський та Поліський напрямки. Оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.Сіверський та Слобожанський напрямки. Росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійну діяльність, аби недопустити перекидання ЗСУ на загрозливі напрямки. Також окупанти нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж кордону.Куп'янський напрямок. Ворог наступальних дій не здійснював.Лиманський напрямок. Сили оборони відбили 9 атак загарбників в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону українських військ.
Бахмутський напрямок. Наші воїни відбили 18 атак в районах населених пунктів:
- Білогорівка Луганської області;
- Спірне, Івано-Дар'ївка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Часів Яр Донецької області.
Там ворог за підтримки авіації намагався покращити тактичне положення. Водночас в ISW пишуть, що російські сили підступили за 1,5 кілометра від східної околиці Часового Яру внаслідок просування.
Що відбувається в районі Бахмута: дивіться на карті від DeepState
Яка ситуація в районі окупованої Мар'їнки: дивіться на карті від DeepStateОріхівський напрямок. Загарбники здійснили 4 атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.Херсонський напрямок. Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби 4 рази окупанти атакували позиції наших військ. Разом з тим аналітики знайшли підтвердження невеликого просування армії противника на північ від Козачих Лагерів.
Яка лінія фронту на Херсонському напрямку: дивіться на карті від DeepState
Втрати загарбників
- Як зазначають в Генштабі 2 квітня, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 пункту управління та 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
- А от підрозділи ракетних військ уразили 1 наземну станцію управління БпЛА, 1 засіб ППО, 2 станції РЕБ, 1 склад боєприпасів та 1 район зосередження особового складу.
- Крім того, загалом втрати ворога становлять 443 660 бійців від початку повномасштабного вторгнення. Лише за минулу добу Кремль втратив 780 представників особового складу власної армії.