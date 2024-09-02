Росія суне на Покровськ – на напрямку фіксують 63 атаки: карта бойових дій 2 вересня

Українські воїни продовжують відбивати атаки росіян, зокрема в районі Покровська, де ситуація найскладніша. Загалом за добу відбулось 182 бойових зіткнення на різних ділянках.

Про це розповіли в командуванні української армії вранці 2 вересня. У цьому матеріалі 24 Канал розповідає про ситуацію на всіх напрямках фронту, а також показує карта бойових дій.

Дивіться також Тактика салямі та "червоні лінії": чому на Заході забороняють Україні бити ракетами вглиб Росії

Що відбувається на полі бою

Окупанти здійснювали наступальні дії, зокрема, відбулося сім бойових зіткнень у районах Вовчанська та Липців.Протягом доби відбулося 16 атак, Сили оборони успішно відбивали штурми біля Синьківки та Глушківки.

Яка ситуація на лінії зіткнення на Харківщині: дивіться на карті від DeepState

Росія здійснила 18 атак, намагаючись просунутись в районах Макіївки, Греківки, Новосадового, Невського та Торського.Українські захисники відбили дев'ять штурмових дій поблизу Верхньокам’янського та Роздолівки.Загарбники провели вісім атак поблизу Андріївки, Кліщіївки, Майського та Маркового, ситуація залишається під контролем українських захисників.Ворог, за підтримки авіації, здійснив 20 атак в районах Торецька та Неліпівки.Відбито 63 штурмових і наступальних дій противника в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Калинового, Гродівки, Новогродівки, Карлівки, Маринівки та Михайлівки. Найбільшу концентрацію атак фіксували біля Новогродівки.

Росіяни продовжують сунути на місто Покровськ на Донеччині: дивіться на карті від DeepState

Сили оборони відбили 25 атак в районах Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки.Противник здійснив 14 атак неподалік Водяного, Костянтинівки та Макарівки.Активних наступальних дій ворога не зафіксовано.Дві спроби окупантів захопити позиції українських військ не мали успіху.

Лінія фронту на Півдні залишається стабільною: дивіться на карті від DeepState

Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Дивіться також Чи спрацює економічне бронювання: пошук балансу між Збройними Силами та економікою

Важливо, що на кордоні з Чернігівською та Сумською областями окупанти активно використовують артилерію та авіацію для обстрілів українських населених пунктів.